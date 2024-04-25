BHP Group запропонувала Anglo American об'єднатися. Це може бути угода десятиліття

Австралійська BHP Group, найбільша за капіталізацією ($149 млрд) гірничодобувна компанія у світі, запропонувала конкуренту Anglo American продати свій бізнес, пише Financial Times із посиланням на заяву Anglo.

Британська Anglo American зазначає, що отримала "незапитану, необов'язкову і вельми умовну" пропозицію від BHP про угоду з усіма акціями і розглядає її.

За словами джерел FT, мета BHP - мідні родовища Anglo у Південній Америці. BHP прагне шляхом поглинання Anglo розширити свій портфель мідних копалень. Anglo володіє мідними родовищами в Перу та Чилі, одними з найпривабливіших у галузі, йдеться у статті.

Після оприлюднення новини, акції Anglo American підскочили на 12% на відкритті ринку. З початку минулого року акції Anglo у Лондоні впали більш ніж на третину, внаслідок чого її ринкова капіталізація знизилася до 29 млрд фунтів стерлінгів. Глава Anglo Дункан Ванблад перебуває під сильним тиском із грудня, коли компанія значно знизила прогноз із видобутку, пише FT.

Алмазний підрозділ Anglo De Beers та підрозділ платинових металів постраждали від низьких цін.

Угода BHP та Anglo, якщо вона відбудеться, може призвести до найбільшої за останнє десятиліття трансформації у світовій гірничодобувній галузі, пише Bloomberg. Завдяки великим мідним рудникам у Південній Америці Anglo давно була метою найбільших гірничодобувних компаній. Проте складна структура Anglo, різноманітність корисних копалин, що видобуваються (Anglo також інвестує у видобуток нікелю, вугілля та мінеральної сировини для добрив) і особливо - сильна залежність від влади ПАР відлякувала потенційних покупців, зазначає інформагентство.

Найбільші гірничодобувні компанії прагнуть наростити виробництво міді на тлі бурхливого зростання попиту на метал, викликаного глобальною відмовою від викопного палива. Мідь широко використовується в проєктах із відновлюваних джерел енергії та електромобілів.