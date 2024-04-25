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Один із останніх західних банків у Росії попередив про обмеження на перекази для росіян
10:15 25.04.2024 |
"ЮніКредит Банк" - один із небагатьох західних банків, які продовжують працювати з російськими громадянами та компаніями, повідомив про обмеження на міжнародні перекази для клієнтів.
Про це йдеться в повідомленні банку, передає The Moscow Times.
"Терміни виконання переказів за кордон можуть бути збільшені на стороні закордонних банків-кореспондентів", - сказано в заяві.
Крім того, "існує ризик повернення коштів іноземним банком-кореспондентом без виконання", попередили в банку, додавши, що в разі відмови від проведення платежу банк все одно стягує комісію, яка буде списана в повному обсязі.
"ЮніКредит", що входить до топ-20 у Росії за розміром активів і включений до переліку системно значущих банків, у квітні отримав попередження від Європейського центрального банку. Той наказав материнській структурі банку - італійській групі UniCredit різко скоротити обсяг операцій у російській "дочці".
Кількість міжнародних переказів для російських клієнтів та обсяг виданих їм кредитів має стати меншим на 35%, зазначив ЄЦБ. У разі невиконання припису регулятор погрожував банку штрафами.
"ЮніКредит Банк" оголосив про плани скоротити російський бізнес невдовзі після початку розв'язаної Росією війни проти України. Цю стратегію у лютому підтвердив гендиректор італійської групи Андреа Орсел.
Проте за підсумками минулого року російська "дочка" принесла UniCredit 890 млн євро, або майже 8% всього доподаткового прибутку.
У порівнянні з довоєнними рівнями прибуток "ЮніКредит Банку" підскочив більш ніж вчетверо (210 млн євро в 2021 році). Хоча банк удвічі скоротив кредитування російських клієнтів і на 8% урізав штат співробітників у РФ, його виручка за рік стала більшою на 17% завдяки зростанню комісій.
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