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Берлін запропонував запровадити заборону на імпорт російського СПГ до Євросоюзу
09:54 25.04.2024 |
Німецький уряд підтримує пропозицію внести до 14-го пакету європейських санкцій проти Росії ембарго на імпорт до Євросоюзу російського зрідженого природного газу (СПГ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"Так, я підтримую це, Німеччині більше не потрібен СПГ із Росії, у нас із Росією більше немає і контрактів на його постачання", - заявив міністр економіки ФРН Роберт Хабек
Німеччина змогла позбавитися навіть інфраструктурної залежності від російського трубопровідного газу. Міністр порадив іншим країнам наслідувати приклад.
"Те, що вдалося зробити Німеччині щодо газу, має бути можливим і іншим країнам в інших сферах енергетики", - заявив міністр, маючи на увазі не лише російський ЗПГ, а й експорт із Росії до ЄС палива для атомних електростанцій.
За оцінками експертів, наразі Росія посідає після США друге місце за обсягом постачання СПГ до країн ЄС. Її частка у загальному імпорті становить 16%.
Минулого року російські фірми продали країнам Євросоюзу 15,5 млн тонн CПГ, що майже на 40% більше, ніж у 2021 році, підрахувала компанія Kpler, що спеціалізується на зборі даних про сировинні ринки.
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