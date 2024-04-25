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АНАЛІТИКА

Європарламент вважає, що Угорщина «не зможе надійно виконувати» свою роль на чолі Ради ЄС

 

Нова резолюція Європарламенту про стан цінностей ЄС в Угорщині вказує на низку проблем, особливо з огляду на майбутні вибори та угорське головування в Раді ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Завершуючи пленарні дебати, що відбулися 10 квітня, Європарламент ухвалив у середу (399 голосів "за", 117 "проти" і 28 "утрималися") свою останню резолюцію поточної каденції, що оцінює демократію в Угорщині.

У тексті засуджуються серйозні недоліки, пов'язані з системою правосуддя, боротьбою з корупцією та конфліктами інтересів, свободою ЗМІ, фундаментальними правами, конституційною та виборчою системою, функціонуванням громадянського суспільства, захистом фінансових інтересів ЄС та дотриманням принципів єдиного ринку.

Розглядаючи останні випадки "постійного системного і навмисного порушення" цінностей ЄС в країні, Європарламент засудив прийняття закону "Про захист національного суверенітету" і створення Офісу захисту суверенітету. Офіс має "широкі повноваження і сувору систему нагляду та санкцій, що фундаментально порушує стандарти демократії [...] і порушує численні закони ЄС", йдеться в резолюції Європарламенту.

Євродепутати просять Єврокомісію звернутися до Суду ЄС з проханням вжити тимчасових заходів для негайного призупинення дії закону, оскільки він зачіпає принцип вільних і чесних виборів.

У світлі всього цього депутати Європарламенту висловили жаль з приводу рішення Єврокомісії розблокувати до 10,2 млрд євро заморожених коштів ЄС для Угорщини.

Євродепутати також занепокоєні тим, що угорський уряд не зможе належним чином виконувати свої обов'язки під час головування в Раді Євросоюзу у другій половині 2024 року, і знову закликають до створення всеосяжного механізму захисту цінностей ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що піврічне головування Угорщини у Раді ЄС зосередиться на боротьбі з нелегальною міграцією, інтеграції до ЄС Західних Балкан та навряд чи акцентуватиме на проблемах клімату.

Наприкінці грудня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що угорське головування в Раді Європейського Союзу в другій половині 2024 року буде "більше миротворчим", а його метою є "окупувати Брюссель".

Також Орбан порівнював членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

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