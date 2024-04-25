Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США навряд чи конфіскують російські активи без згоди G7 та ЄС, - AP

 

Великий пакет допомоги США Україні та іншим союзникам, який президент Джо Байден підписав у середу, також дозволяє його адміністрації конфіскувати російські державні активи і використати їх на користь України. Але США навряд чи зроблять це без згоди інших членів Великої сімки та Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

У США заморожено 5 мільярдів доларів російського центрального банку.

Конфіскації здійснюватимуться відповідно до положень Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, який був включений до законопроекту про допомогу Україні.

Новий закон вимагає від президента США та Міністерства фінансів розпочати пошук російських активів у Сполучених Штатах протягом 90 днів і звітувати про це Конгресу протягом 180 днів. Через місяць після цього терміну президенту буде дозволено "арештовувати, конфіскувати, передавати або передавати права" на будь-які російські державні суверенні активи, включаючи будь-які інтереси, в межах юрисдикції США.

Але США хочуть продовжувати консультації з глобальними союзниками та діяти разом, що, швидше за все, сповільнить процес, пише агентство AP.

Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив у середу, що це питання буде важливою темою під час зустрічі лідерів країн G7 в Італії в червні, додавши, що "ідеал полягає в тому, щоб ми всі рухалися разом".

Підписаний Байденом закон стверджує, що "будь-які зусилля Сполучених Штатів щодо конфіскації та перепрофілювання російських суверенних активів" повинні здійснюватися разом з міжнародними союзниками, включаючи G7, 27 членів Європейського Союзу та інші країни в рамках скоординованих зусиль.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що США навряд чи діятимуть без підтримки союзників з G7.

Ризики для США

Критики закону стверджують, що використання глобальних фінансів проти Росії може зашкодити репутації долара США як домінуючої світової валюти.

Конфіскація російських активів може змусити такі країни, як Китай - найбільший власник казначейських зобов'язань США - визначити, що зберігати свої резерви в доларах США небезпечно.

Позиція ЄС

Всього США та їхні союзники заморозили 300 мільярдів доларів російських іноземних активів на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Проте міністри фінансів країн "Великої сімки" на зустрічі у Вашингтоні 17 квітня не змогли дійти згоди щодо шляхів використання заморожених російських активів.

США підтримали ідею повної конфіскації активів і передачі їх Україні. Проте європейські чиновники проти - вони побоюються порушення міжнародного права та дестабілізації фінансових ринків.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард сказала, що пропозиції США викликають серйозне занепокоєння серед юристів. "Перехід від заморожування активів до їх конфіскації та розпорядження ними - це те, на що потрібно дивитися дуже уважно", - сказала Лагард.

Вихід із ситуації

Міністри фінансів Великої сімки домовилися продовжувати працювати над можливими варіантами, які мають бути представлені на зустрічі лідерів G7 в Італії у червні.

Європейський Союз уже почав відкладати прибутки, отримані від заморожених активів російського центрального банку. За оцінками блоку, відсотки на ці гроші можуть забезпечувати близько 3 мільярдів євро щороку.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,4716
  0,1144
 0,29
EUR
 1
 42,1833
  0,0787
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3652  0,00 0,00 39,8952  0,02 0,05
EUR 42,1717  0,03 0,07 42,9630  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7000  0,25 0,63 39,7200  0,25 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес