Європарламент схвалив закон про ланцюжки поставок

Європейський парламент схвалив суперечливий законопроєкт про ланцюжок поставок. На пленарному засіданні у Страсбурзі в середу, 24 квітня, документ підтримали 374 депутати, "проти" проголосували 235, ще 19 утрималися.

Нова норма зобов'язує європейські компанії ретельніше дотримуватися стандартів у сфері прав людини та захисту довкілля і стежити за порушеннями з боку постачальників, транспортних компаній і торгових партнерів. Тим самим фірми в ЄС нестимуть відповідальність за дитячу працю, експлуатацію та забруднення навколишнього середовища.

Початкову версію закону не ухвалили

Закон про ланцюжок поставок в останній редакції передбачає менш суворі правила, ніж початковий варіант документа, який викликав багато критики. Зокрема, спочатку він мав поширюватися на компанії з кількістю співробітників понад 500 і глобальним товарообігом понад 150 мільйонів євро на рік.

Версія, яку схвалив Європарламент, передбачає необхідність дотримання компаніями зі штатом понад тисячу осіб і річним товарообігом понад 450 мільйонів євро. Крім того, послаблено правила, що стосуються цивільної відповідальності за порушення. З тексту також було виключено додаткові вимоги для текстильної та харчової галузей промисловості.

Країни ЄС, Європарламент і Єврокомісія погодили цей закон у грудні 2023 року. Голосування в Європарламенті було останнім етапом на шляху його ухвалення. У країн-членів ЄС тепер є два роки, щоб привести національні законодавства у відповідність до нових правил.