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Європарламент схвалив закон про ланцюжки поставок
23:46 24.04.2024 |
Європейський парламент схвалив суперечливий законопроєкт про ланцюжок поставок. На пленарному засіданні у Страсбурзі в середу, 24 квітня, документ підтримали 374 депутати, "проти" проголосували 235, ще 19 утрималися.
Нова норма зобов'язує європейські компанії ретельніше дотримуватися стандартів у сфері прав людини та захисту довкілля і стежити за порушеннями з боку постачальників, транспортних компаній і торгових партнерів. Тим самим фірми в ЄС нестимуть відповідальність за дитячу працю, експлуатацію та забруднення навколишнього середовища.
Початкову версію закону не ухвалили
Закон про ланцюжок поставок в останній редакції передбачає менш суворі правила, ніж початковий варіант документа, який викликав багато критики. Зокрема, спочатку він мав поширюватися на компанії з кількістю співробітників понад 500 і глобальним товарообігом понад 150 мільйонів євро на рік.
Версія, яку схвалив Європарламент, передбачає необхідність дотримання компаніями зі штатом понад тисячу осіб і річним товарообігом понад 450 мільйонів євро. Крім того, послаблено правила, що стосуються цивільної відповідальності за порушення. З тексту також було виключено додаткові вимоги для текстильної та харчової галузей промисловості.
Країни ЄС, Європарламент і Єврокомісія погодили цей закон у грудні 2023 року. Голосування в Європарламенті було останнім етапом на шляху його ухвалення. У країн-членів ЄС тепер є два роки, щоб привести національні законодавства у відповідність до нових правил.
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