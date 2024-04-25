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«Радіо Свобода»: Молдова зупинила експорт з Придністров'я товарів, що йшли на оборонку РФ

«Радіо Свобода»: Молдова зупинила експорт з Придністров'я товарів, що йшли на оборонку РФ

 

Влада Молдови домоглась припинення експорту до Росії товарів подвійного призначення з кількох заводів на території невизнаного Придністров'я, зокрема тираспольського заводу з виробництва пластмаси для друкованих плат "Молдовізоліт".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації молдовської служби "Радіо Свобода".

Дані з відкритих джерел свідчать, що до 2022 року "Молдавізоліт" спільно з дочірнім заводом у Росії вигравали десятки тендерів на постачання товарів для підприємств російського військово-промислового комплексу.

Дані "Радіо Свобода" свідчать, що після повномасштабного вторгнення в Україну поставки продукції "Молдавізоліту" до Росії продовжувалися щонайменше до літа 2023 року - коли Україна внесла російську дочірню компанію "Молдавізоліту" до свого санкційного списку.

Відтоді "Молдавізоліт" і два інші придністровські заводи, "Електромаш" і "Потенціал", скаржилися, що більше не можуть отримати дозволи на експорт від Кишинева ані в Росію, ані в інші країни, що загрожує їм повним крахом.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Олег Серебрян лише 3 квітня публічно підтвердив, що кілька заводів на лівому березі Дністра більше не отримують дозволів на експорт "з міркувань безпеки", оскільки вони виробляють товари подвійного призначення.

"Це питання призначення", - сказав Серебрян, додавши, що зараз ведуться переговори з постраждалими компаніями, щоб з'ясувати, чи можна змінити місце призначення їхнього експорту.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року стало відомо, що щонайменше чотири підприємства Молдови пов'язані з російськими військовими державними корпораціями, які перебувають під санкціями ЄС через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
 

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