Туреччина, Ірак, Катар та ОАЕ прокладуть новий торговельний маршрут з Азії у Європу

Туреччина, Ірак, Катар та ОАЕ домовилися про співпрацю щодо прокладання нового торговельного маршруту "Дорога розвитку" з Азії в Європу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Daily Sabah.

"1200-кілометровий (745-мильний) автомобільний та залізничний проєкт має на меті перетворити Ірак на транзитний вузол, який з'єднає Азію та Європу. Йдеться про сполучення між портом Гранд-Фо на багатому нафтою півдні країни і Туреччиною на півночі", - повідомляє видання.

Вартість проєкту "Дорога розвитку" - 17 млрд дол., його реалізацію Ірак анонсував торік. Мета проєкту - перетворення Іраку на транзитний вузол і скорочення часу доставки товарів між Азією та Європою.

Угоду між Туреччиною та Іраком, а також Туреччиною та ОАЕ було підписано під час візиту президента Реджепа Тайїпа Ердогана в Ірак 22-23 квітня. Загалом Туреччина підписала з Іраком 24 меморандуми про взаєморозуміння та розвиток співпраці в різних сферах.

Як повідомляв Укрінформ, ЄС готує нові санкції проти компаній з Туреччини, Китаю, ОАЕ та Гонконгу за постачання продукції до РФ.