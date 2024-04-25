Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина, Ірак, Катар та ОАЕ прокладуть новий торговельний маршрут з Азії у Європу

Туреччина, Ірак, Катар та ОАЕ прокладуть новий торговельний маршрут з Азії у Європу

 

Туреччина, Ірак, Катар та ОАЕ домовилися про співпрацю щодо прокладання нового торговельного маршруту "Дорога розвитку" з Азії в Європу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Daily Sabah.

"1200-кілометровий (745-мильний) автомобільний та залізничний проєкт має на меті перетворити Ірак на транзитний вузол, який з'єднає Азію та Європу. Йдеться про сполучення між портом Гранд-Фо на багатому нафтою півдні країни і Туреччиною на півночі", - повідомляє видання.

Вартість проєкту "Дорога розвитку" - 17 млрд дол., його реалізацію Ірак анонсував торік. Мета проєкту - перетворення Іраку на транзитний вузол і скорочення часу доставки товарів між Азією та Європою.

Угоду між Туреччиною та Іраком, а також Туреччиною та ОАЕ було підписано під час візиту президента Реджепа Тайїпа Ердогана в Ірак 22-23 квітня. Загалом Туреччина підписала з Іраком 24 меморандуми про взаєморозуміння та розвиток співпраці в різних сферах.

Як повідомляв Укрінформ, ЄС готує нові санкції проти компаній з Туреччини, Китаю, ОАЕ та Гонконгу за постачання продукції до РФ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,4716
  0,1144
 0,29
EUR
 1
 42,1833
  0,0787
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3646  0,03 0,06 39,9142  0,05 0,11
EUR 42,1417  0,03 0,06 42,9504  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4500  0,13 0,32 39,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес