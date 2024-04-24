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У США засудили ще одного учасника штурму Капітолія 6 січня
17:57 24.04.2024 |
У Сполучених Штатах отримав обвинувальний вирок ще один учасник штурму Капітолія прихильниками експрезидента Дональда Трампа 6 січня 2021 року, його засудили до шести років в'язниці.
Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".
У Міністерстві юстиції США повідомили, що громадянина з Північної Кароліни Девіда Гітцена визнали винним у нападі на правоохоронця, опорі під час затримання та порушенні громадського порядку під час подій під Капітолієм.
Прокурори заявили, що звинувачуваний під час подій прийшов під Капітолій у шоломі, окулярах та наколінниках і почав штовханину з поліцією, яка тримала периметр, вигукуючи "Ми хочемо Трампа".
Згодом він почав використовувати проти поліції довгий металевий прут і у підсумку був серед тих прихильників Трампа, які прорвалися всередину Капітолію.
Після остаточного вироку, оголошеного у вівторок, Гітцен сказав, що не шкодує про свої дії і вважає, що "зробив так, як було правильно".
Загалом у процесах щодо штурму висунули звинувачення вже близько 1400 особам, з них приблизно пів тисячі стосуються застосування сили проти поліції.
Вироки отримали вже багато шанувальників Трампа з-поміж протестувальників, які під час подій 6 січня прорвалися всередину Капітолію.
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