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АНАЛІТИКА

У США засудили ще одного учасника штурму Капітолія 6 січня

 

У Сполучених Штатах отримав обвинувальний вирок ще один учасник штурму Капітолія прихильниками експрезидента Дональда Трампа 6 січня 2021 року, його засудили до шести років в'язниці.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У Міністерстві юстиції США повідомили, що громадянина з Північної Кароліни Девіда Гітцена визнали винним у нападі на правоохоронця, опорі під час затримання та порушенні громадського порядку під час подій під Капітолієм.

Прокурори заявили, що звинувачуваний під час подій прийшов під Капітолій у шоломі, окулярах та наколінниках і почав штовханину з поліцією, яка тримала периметр, вигукуючи "Ми хочемо Трампа".

Згодом він почав використовувати проти поліції довгий металевий прут і у підсумку був серед тих прихильників Трампа, які прорвалися всередину Капітолію.

Після остаточного вироку, оголошеного у вівторок, Гітцен сказав, що не шкодує про свої дії і вважає, що "зробив так, як було правильно".

Загалом у процесах щодо штурму висунули звинувачення вже близько 1400 особам, з них приблизно пів тисячі стосуються застосування сили проти поліції.

Вироки отримали вже багато шанувальників Трампа з-поміж протестувальників, які під час подій 6 січня прорвалися всередину Капітолію.
Ключові теги: США
 

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