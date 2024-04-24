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АНАЛІТИКА

Сунак і Шольц розповіли про домовленості щодо подальшої підтримки України

 

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній зустрічі обговорили подальшу співпрацю для підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в окремому розділі спільної заяви, опублікованої урядом Британії за підсумками зустрічі.

Німеччина і Британія декларують, що їхньою спільною метою залишається те, щоб Україна вистояла у боротьбі з російською агресією, обидві країни - найбільші у Європі надавачі військової допомоги Україні, мають з нею двосторонні безпекові угоди і продовжать підтримувати її стільки, скільки буде необхідно, - але при цьому вони "не прагнуть конфронтації з Росією".

"Наша підтримка розрахована на тривалий час і ґрунтується на нагальних і довгострокових потребах України у сфері безпеки та загальної стійкості. Ми закликаємо до дискусії між союзниками і партнерами з метою домовитися про рівень військової допомоги Україні відносно їхньої економічної потужності", - зазначають Сунак і Шольц.

Лідери зазначили, що найближчим часом пріоритетом у їхній військовій допомозі залишатимуться засоби ППО, безпілотні системи, артилерія та боєприпаси, засоби для створення оборонних укріплень і навчання українських військових.

"Сьогодні ми погодилися щодо координації та посилення наших зусиль та оцінки потенціалу щодо можливості спільних проєктів, включно з навчанням. Зокрема, ми будемо співпрацювати у підтримці українських гелікоптерів, що включає озброєння, обслуговування та підготовку персоналу", - йдеться у комюніке.

Також Британія і Німеччина активізують зусилля у рамках ініціативи щодо ППО для України та у рамках МВФ.

"Ми будемо прагнути розширення спільних підприємств та інвестицій у виробництво та обслуговування військової техніки з метою далі посилювати військово-промислову базу України", - зазначають лідери.

Також вони привітали рішення обох палат Конгресу США, яким нарешті затвердили проєкт з фінансуванням на подальшу підтримку України.

Крім того, Шольц і Сунак заявляють, що продовжать співпрацю на двосторонньому рівні та у G7 щодо скорочення прибутків Росії від енергоресурсів та з інших сфер, посилення дотримання санкцій та пошуку шляхів використання заморожених суверенних активів РФ на користь України так, щоб це було у рамках національного та міжнародного законодавства.

Після зустрічі лідерів у Берліні Шольц оголосив про поглиблення співпраці з Британією.
 

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