Фінансові новини
- |
- 24.04.24
- |
- 18:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сунак і Шольц розповіли про домовленості щодо подальшої підтримки України
17:53 24.04.2024 |
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній зустрічі обговорили подальшу співпрацю для підтримки України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в окремому розділі спільної заяви, опублікованої урядом Британії за підсумками зустрічі.
Німеччина і Британія декларують, що їхньою спільною метою залишається те, щоб Україна вистояла у боротьбі з російською агресією, обидві країни - найбільші у Європі надавачі військової допомоги Україні, мають з нею двосторонні безпекові угоди і продовжать підтримувати її стільки, скільки буде необхідно, - але при цьому вони "не прагнуть конфронтації з Росією".
"Наша підтримка розрахована на тривалий час і ґрунтується на нагальних і довгострокових потребах України у сфері безпеки та загальної стійкості. Ми закликаємо до дискусії між союзниками і партнерами з метою домовитися про рівень військової допомоги Україні відносно їхньої економічної потужності", - зазначають Сунак і Шольц.
Лідери зазначили, що найближчим часом пріоритетом у їхній військовій допомозі залишатимуться засоби ППО, безпілотні системи, артилерія та боєприпаси, засоби для створення оборонних укріплень і навчання українських військових.
"Сьогодні ми погодилися щодо координації та посилення наших зусиль та оцінки потенціалу щодо можливості спільних проєктів, включно з навчанням. Зокрема, ми будемо співпрацювати у підтримці українських гелікоптерів, що включає озброєння, обслуговування та підготовку персоналу", - йдеться у комюніке.
Також Британія і Німеччина активізують зусилля у рамках ініціативи щодо ППО для України та у рамках МВФ.
"Ми будемо прагнути розширення спільних підприємств та інвестицій у виробництво та обслуговування військової техніки з метою далі посилювати військово-промислову базу України", - зазначають лідери.
Також вони привітали рішення обох палат Конгресу США, яким нарешті затвердили проєкт з фінансуванням на подальшу підтримку України.
Крім того, Шольц і Сунак заявляють, що продовжать співпрацю на двосторонньому рівні та у G7 щодо скорочення прибутків Росії від енергоресурсів та з інших сфер, посилення дотримання санкцій та пошуку шляхів використання заморожених суверенних активів РФ на користь України так, щоб це було у рамках національного та міжнародного законодавства.
Після зустрічі лідерів у Берліні Шольц оголосив про поглиблення співпраці з Британією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БПЛА атакували Новолипецький металургійний комбінат в РФ
|Єврокомісія виділила ще один транш Україні на 1,5 млрд євро
|РФ: Україна вдарила дронами по Смоленську та Липецьку
|Держдеп США вніс Єдиний телемарафон до звіту про порушення прав людини в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У США засудили ще одного учасника штурму Капітолія 6 січня
|Сунак і Шольц розповіли про домовленості щодо подальшої підтримки України
|Аудит не зміг встановити, як Туреччина використовує кошти ЄС для біженців
|ЗМІ: Франція пропонує ЄС нові санкції для боротьби з російською дезінформацією
|Hugo Boss остаточно йде з Росії
|У Швеції хочуть підготувати критичну інфраструктуру на випадок війни з Росією, - Bloomberg
Бізнес
|Samsung почала виробництво пам'яті V-NAND нового покоління: + 33% продуктивності, -10% енергоспоживання
|Copilot в Microsoft 365 незабаром «заговорить» українською
|Оновлений Porsche Cayenne GTS отримав більше потужності
|Android 15 зможе визначити, скільки ще працюватиме чип пам'яті у смартфоні
|В Android 15 з'явилася підтримка підзаряджання пристроїв за допомогою NFC
|Світові витрати на IT зростуть на 8% у 2024 році – прогнози Gartner
|Citroen представив нове покоління C3 Aircross