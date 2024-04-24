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Hugo Boss остаточно йде з Росії
17:19 24.04.2024 |
Німецький модний дім Hugo Boss погодив із урядом Росії продаж свого російського бізнесу оптовому партнеру Stockmann. Ця угода покладе край присутності Hugo Boss у Росії, через два роки після припинення діяльності в РФ.
Про це йдеться в повідомленні компанії, передає The Moscow Times.
Російська урядова комісія з продажу іноземних активів схвалила угоду, і однією з її умов є збереження всіх робочих місць.
Hugo Boss не розкриває фінансових умов угоди. Кремль вимагає, щоб іноземні компанії продавали свої російські активи зі знижкою щонайменше 50%.
"У результаті домовленості Hugo Boss більше не буде присутня в Росії з власною юридичною особою", - йдеться в заяві Hugo Boss.
Очікується, що продаж, який, за словами представників Hugo Boss, ще має отримати схвалення європейських регуляторів, завершиться у третьому кварталі 2024 року.
На початку квітня цього року повідомлялося, що міжнародні люксові бренди, які поставили на паузу роботу в Росії після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, почали масово закривати свої магазини.
Закриття магазинів у Росії
Відразу після початку повномасштабної війни роботу своїх магазинів призупинили 27% закордонних люксових рітейлерів, підрахували в IBC Real Estate. Проте вони продовжували займати площі у ключових торгових коридорах та торгцентрах. Більшість брендів належить до великих груп - LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) і Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).
Зазначається, що представники люксу трималися, "сподіваючись на зміну геополітичної ситуації". Джерело: https://biz.censor.net/n3486125
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