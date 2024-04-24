У Швеції хочуть підготувати критичну інфраструктуру на випадок війни з Росією, - Bloomberg

У Швеції хочуть підготуватись до можливого військового конфлікту з Росією і тому країні необхідно модернізувати порти, дороги, залізничні мережі, лікарні та укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У Швеції хочуть відновити роботу старої електростанції

Видання пише, що законсервовану електростанцію біля протоки Ересун планувалося демонтувати та відправити новим власникам за кордон. Проте, після початку війни в Україні уряд змінив оборонну політику країни і тепер змушує переосмислити плани енергетичної безпеки.

Шведський мережевий оператор хоче, щоб об'єкт у Мальмі знову запрацював, щоб він міг підтримувати світло у третьому за величиною місті країни у разі відключення електроенергії після атаки на національну енергетичну інфраструктуру.

Bloomberg пише, що енергетична інфраструктура Швеції особливо вразлива через географічне положення.

У Швеції побоюються диверсій

Зазначається, що близько 16 тисяч кілометрів ліній електропередач, які допомагають поєднати виробництво на півночі з основними містами на півдні, пролягають через густі ліси.

На думку старшого викладача Шведського університету оборони Віри ван Зост, це робить енергосистему більш відкритою для диверсій, ніж у багатьох інших європейських країнах, і Швеція має бути готовою до збоїв.

"Критична інфраструктура, така як, наприклад, електромережа, часто є основною метою під час війни", - сказав ван Зост.

У країні розвивають сектор цивільної оборони

До кінця 2028 року близько 1000 кваліфікованих шведів мають бути покликані для захисту енергопостачання у рамках обов'язкового громадянського обов'язку. Це форма національної служби, яку було припинено після Холодної війни, але її знову запровадили цього року.

Ці люди будуватимуть міцніші огорожі та посилять моніторинг за енергосистемою. Уряд Швеції заклав до бюджету 2024 року на цивільну оборону близько 5,5 мільярдів крон (510 мільйонів доларів), що майже втричі більше, ніж у 2021 році.

Нещодавно президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що країни мають бути більш схожими на Фінляндію, яка межує з Росією, і протягом десятиліть створила та підтримує надійну інфраструктуру цивільної оборони. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вже взяв це до уваги.