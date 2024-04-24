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США та Південна Корея провели навчання з боротьби з перешкодами для GPS з боку КНДР
11:56 24.04.2024 |
Південна Корея і Сполучені Штати провели спільні космічні навчання, щоб протистояти атакам Північної Кореї з глушіння системи глобального позиціонування (GPS) та іншим космічним загрозам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Ескадрилья космічних операцій ВПС і Космічні сили США в Південній Кореї сформували інтегровану групу для проведення навчань у рамках Корейських льотних навчань (KFT), щорічних великомасштабних навчань повітряних сил.
Це перший випадок участі інтегрованої групи космічних операцій у KFT - двотижневих навчаннях, які відбуваються з 12 квітня на авіабазі в Гунсані, за 178 кілометрів на південь від Сеула.
Під час навчань союзні сили змоделювали сценарії щодо запобігання перешкодам супутникового зв'язку і підвищення точності систем GPS проти потенційних північнокорейських загроз. Використовуючи дані, зібрані американськими військовими супутниками, вони передавали координати атак перешкод і відповідну інформацію союзним силам, що дало змогу південнокорейським і американським винищувачам точно націлюватися на джерело атак перешкод.
Команда також обговорила способи інтеграції південнокорейських супутників-шпигунів у реальні місії та операції, щоб підготуватися до їхнього розгортання в майбутньому.
Військові навчання США
У першій половині 2024 року НАТО провела низку масштабних навчань під назвою Steadfast Defender-24. Польща стала одним із ключових учасників, приймаючи та розміщуючи на своїй території значні сили та техніку союзників.
З 4 по 15 березня у північних регіонах Фінляндії, Швеції та Норвегії розгорнулися великі військові маневри Nordic Response 24. У них залучено близько 20 000 військовослужбовців із 14 країн.
Наприкінці лютого біля берегів Сицилії відбулися морські навчання НАТО Dynamic Manta. Метою маневрів стало тестування та вдосконалення можливостей Альянсу щодо реагування на кризові ситуації.
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