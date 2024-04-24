Китайські покупці нафти готуються до посилення санкцій США проти Ірану

Приватні нафтопереробні підприємства Китаю можуть спробувати закупити більше вантажів, походження яких було приховане, оскільки вони готуються до нових санкцій США проти іранського експорту, забезпечуючи продовження надходження сирої нафти до головного світового імпортера, пише Bloomberg.

У вихідні Палата представників Конгресу США прийняла посилення заходів проти Ірану у відповідь на напад на Ізраїль, пообіцявши розширити сферу обмежень серією заходів, спрямованих на експорт країни, які можуть стати законом уже цього тижня. 23 квітня Сенат проголосував за те, щоб надіслати пакет законів на підпис президенту Джо Байдену.

Китай давно побоювався потрапити в сітку санкцій США, і останні кроки поширюються на іноземні порти, судна й нафтопереробні заводи (НПЗ), які свідомо беруть участь у торгівлі іранською нафтою. Проте очікується, що експорт Ірану в Китай не скоротиться.

Так звані «чайники» - нафтопереробні приватні підприємства, скупчені в провінції Шаньдун і головні бенефіціари американських санкцій щодо іранського експорту, - вже готуються до посиленого контролю. Зі слів керівників НПЗ і трейдерів, які їх забезпечують, це, ймовірно, включатиме купівлю нафти, якою маніпулювали в дорозі, як правило, через перевезення з судна на судно навколо Малайзії й Сингапуру або поблизу Фуджейри в Оманській затоці.

Дехто може тимчасово відмовитися як запобіжний захід, але тиск на прибуток і без того високий, а маржа ледь досягає рівня беззбитковості, кажуть трейдери. Натомість покупці можуть шукати кращих умов, оскільки для іранських експортерів накопичуються перешкоди, навіть обходячи стороною посередників, щоб знизити ціни.

Останніми роками «чайники» майже не залежать від менш дорогої сирої нафти з країн під санкціями, ставши зокрема найважливішими покупцями іранської нафти. Це стало можливим завдяки обхідним заходам, включаючи використання транзакцій у юанях, внутрішньої клірингово-розрахункової системи - відомої як CIPS - і місцевих фінансових установ, ізольованих від великих комерційних гравців, таких як Bank of Kunlun.

Проте офіційні особи США можуть відстежити принаймні деякі фізичні постачання іранської нафти за допомогою відстеження руху суден і супутникових даних, а також ідентифікувати організації, які допомагають цим потокам. Більше питання полягає в тому, чи готовий Вашингтон застосувати санкції й жити з наслідками, включаючи підвищення цін на бензин і дизельне пальне в рік виборів.

Додаткові заходи, безумовно, додають «новий елемент ризику» в той час, коли нафта дорожчає, а ціни на бензин з початку року зросли майже на 30%, пише компанія з аналізу нафти Rapidan Energy Group. Інші, включно з консультантом Energy Aspects Ltd., сумніваються, чи дійсно Вашингтон просунеться вперед і зміцнить свою хватку, ризикуючи зростанням інфляції й незадоволеними виборцями.

Згідно з офіційними даними китайської митниці, з середини 2022 року Китай не імпортував іранську нафту.

Згідно з даними, зібраними Kpler, з початку 2023 року Китай отримував з Ірану в середньому 1,2 млн барелів нафти на день. Значна частина цих потоків передається як вантажі іншого походження, наприклад, з Малайзії, де ці вантажі зазвичай перевалюють з одного танкера на інший, що дозволяє суднам повертатися в Іран за більшою кількістю сирої нафти.

Будь-які нові обмеження, якщо їх запровадять, вплинуть на експорт обсягом від 200-т до 500 тис. барелів на день (б/д), сказала Амріта Сен, співзасновник і директор з досліджень в Energy Aspects, Bloomberg Television на початку цього тижня. Експорт іранської сирої нафти й конденсату становив 1,5 млн б/д у березні, згідно з даними відстеження руху суден Bloomberg.

У заяві Goldman Sachs Group Inc. зазначено, що «Іран уже зіткнувся з найжорсткішими санкціями у своїй історії, і ефект ширших санкцій здебільшого залежатиме від їх виконання», а це означає, що не очікується серйозних перебоїв у постачаннях через законопроєкт США.