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АНАЛІТИКА

Британія збільшить оборонні витрати до 2,5% ВВП до 2030 року

Британія збільшить оборонні витрати до 2,5% ВВП до 2030 року

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна збільшить витрати на оборону до мінімального порога у 2,5% ВВП до 2030 року, що є найбільшим за останні десятиліття зростанням.

Про це він оголосив під час візиту до Польщі 23 квітня, передає "Європейська правда".

Сунак наголосив на досягненнях свого та попередніх урядів у питанні фінансування оборонного сектора й підкреслив, що британські Збройні сили здатні "стримати наших ворогів і гарантувати безпеку Сполученого Королівства".

"Але у світі, який є найбільш небезпечним із завершення холодної війни, ми не можемо й не повинні присипати пильність", - додав він.

"Тому сьогодні я оголошую про найбільше за останнє покоління посилення нашої безпеки. Ми збільшимо наші оборонні видатки до нового мінімального порогу в 2,5% ВВП до 2030 року. Це зростання починається сьогодні й поступово відбуватиметься кожного року", - оголосив британський прем'єр.

Сунак уточнив, що це передбачає додаткові 75 млрд фунтів стерлінгів інвестицій в оборону Британії протягом наступних шести років. Таким чином, до 2030 року Британія збільшить витрати на оборону до 87 млрд фунтів стерлінгів на рік.

"У нас є чіткий план, як ми витратимо ці кошти та де їх знайдемо", - запевнив він, додавши, що це зробить Британію країною з найбільшими витратами на оборону в Європі та другою - в НАТО.

Прем'єр Британії також запропонував, щоб показник у мінімум 2,5% ВВП став стандартом оборонних витрат для всіх країн Альянсу.

Нагадаємо, що ще уряд Бориса Джонсона оголосив про масштабне інвестування в британську оборону, згідно з яким бюджет мав вирости із 47,9 млрд фунтів стерлінгів у 2022 році до 48,6 млрд - у 2024-му.

Зауважимо, що за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.
 

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