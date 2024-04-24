Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сунак анонсував відправку британських винищувачів до Польщі для посилення ППО

Сунак анонсував відправку британських винищувачів до Польщі для посилення ППО

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що в межах своєї підтримки Варшави Лондон відправить до Польщі винищувачі Typhoon. Ці літаки мають посилити захист польського повітряного простору.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio.

За словами глави британського уряду, відповідне розміщення винищувачів планується на наступний рік.

Сунак у ході візиту до Варшави зазначив, що Лондон має намір долучитися до патрулювання польського неба.

"Протиповітряна оборона є життєво важливою, і Велика Британія хоче підтримати Польщу в цьому та тісно співпрацювати з вами", - заявив він.

Крім того, додав Сунак, у межах навчань НАТО Steadfast Defender, що триватимуть до кінця травня, Лондон також відправить до Польщі 16 тисяч британських військових.

У контексті триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України Сунак зазначив, що між Польщею та Великою Британією "існує великий зв'язок, який будує безпеку в ситуації війни в Україні".

"Ми великі військові держави, які допомагають Україні. Ми вже два роки допомагаємо сусіду Польщі. Коли йдеться про нашу військову допомогу, я хочу допомогти ще більше", - наголосив британський прем'єр.

Візит Сунака до Польщі та анонс нового пакета допомоги Україні

Раніше повідомлялося, що глава британського уряду Ріші Сунак 23 квітну у Варшаві провів зустрічі з польським колегою Дональдом Туском, а також із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також у Польщі Сунак анонсував пакет допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 617 мільйонів доларів), та збільшення британських витрат на оборону до 2,5% ВВП.

Крім того, він заявив, що Британія переведе свої витрати на оборону на "воєнні рейки". Причиною цього є досвід війни РФ проти України.

Додамо, що під час повітряних ударів російських окупантів по території України Польща іноді піднімає свої військові літаки у повітря, зокрема винищувальну авіацію, для забезпечення безпеки повітряного простору. Один з таких випадків стався 11 квітня.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5860
  0,1976
 0,50
EUR
 1
 42,2620
  0,0498
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3646  0,03 0,06 39,9142  0,05 0,11
EUR 42,1417  0,03 0,06 42,9504  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4500  0,13 0,32 39,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес