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Сунак анонсував відправку британських винищувачів до Польщі для посилення ППО
09:04 24.04.2024 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що в межах своєї підтримки Варшави Лондон відправить до Польщі винищувачі Typhoon. Ці літаки мають посилити захист польського повітряного простору.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio.
За словами глави британського уряду, відповідне розміщення винищувачів планується на наступний рік.
Сунак у ході візиту до Варшави зазначив, що Лондон має намір долучитися до патрулювання польського неба.
"Протиповітряна оборона є життєво важливою, і Велика Британія хоче підтримати Польщу в цьому та тісно співпрацювати з вами", - заявив він.
Крім того, додав Сунак, у межах навчань НАТО Steadfast Defender, що триватимуть до кінця травня, Лондон також відправить до Польщі 16 тисяч британських військових.
У контексті триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України Сунак зазначив, що між Польщею та Великою Британією "існує великий зв'язок, який будує безпеку в ситуації війни в Україні".
"Ми великі військові держави, які допомагають Україні. Ми вже два роки допомагаємо сусіду Польщі. Коли йдеться про нашу військову допомогу, я хочу допомогти ще більше", - наголосив британський прем'єр.
Візит Сунака до Польщі та анонс нового пакета допомоги Україні
Раніше повідомлялося, що глава британського уряду Ріші Сунак 23 квітну у Варшаві провів зустрічі з польським колегою Дональдом Туском, а також із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Також у Польщі Сунак анонсував пакет допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 617 мільйонів доларів), та збільшення британських витрат на оборону до 2,5% ВВП.
Крім того, він заявив, що Британія переведе свої витрати на оборону на "воєнні рейки". Причиною цього є досвід війни РФ проти України.
Додамо, що під час повітряних ударів російських окупантів по території України Польща іноді піднімає свої військові літаки у повітря, зокрема винищувальну авіацію, для забезпечення безпеки повітряного простору. Один з таких випадків стався 11 квітня.
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