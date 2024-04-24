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Швейцарія загалом заморозила понад 13 млрд євро російських активів
23:05 23.04.2024 |
Швейцарія заморозила російських активів на суму 13 мільярдів швейцарських франків (13,3 мільярда євро), що знаходяться в країні, зокрема понад 7 млрд франків резервів та активів центрального банку РФ.
Як пише "Європейська правда", про це інформує Bloomberg.
Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) повідомив, що 2023 року відомство заморозило фінансових активів ще на 580 млн франків, а також два об'єкти нерухомості після власних розслідувань та детальних роз'яснень банків, йдеться в заяві.
Загалом швейцарська влада заморозила 17 об'єктів нерухомості, а також розкішні автомобілі, витвори мистецтва та меблі.
Загальна вартість приватних активів, заморожених станом на кінець 2023 року, становила 5,8 мільярда франків, повідомляє SECO. Це менше, ніж у 2022 році, і відображає втрати при оцінці.
Заморожені активи центрального банку становлять 7,24 мільярда франків.
У заяві відомства також йдеться, що "зобов'язання звітувати про ці резерви та активи на щоквартальній основі залишається в силі".
На запитання під час пресконференції, чи всі російські активи, які мають бути заблоковані згідно з чинним законодавством, вже знайшли, керівник відділу санкцій SECO Саймон Плусс відповів, що йому "важко уявити, що відбудуться ще якісь серйозні зміни".
"Основна частина заблокованих активів фактично вже заморожена протягом двох років", - додав він.
Раніше нижня палата парламенту Швейцарії не підтримала пропозицію про приєднання країни до міжнародної робочої групи REPO, яка відстежує та арештовує активи російських олігархів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Робоча група REPO була створена в березні 2022 року країнами G7, Європейським Союзом та Австралією. Відтоді до неї не приєдналася жодна інша країна.
Минулого року Швейцарія отримала листа від послів країни "Групи семи" з пропозицією долучитись до REPO й критикою "лазівок", які Росія могла використовувати для ухиляння від санкцій.
Тоді влада Швейцарії відповіла на листа, відхиливши прохання приєднатися до робочої групи.
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