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ЄП затвердив нові правила про бюджетний дефіцит ЄС

 

Європарламент затвердив реформу бюджетних правил Європейського Союзу (ЄС). На пленарному засіданні у Страсбурзі у вівторок, 23 квітня, більшість депутатів підтримала досягнутий раніше компроміс між країнами-членами ЄС - так званий Пакт стабільності та зростання.

Нові правила дадуть змогу зберегти основні параметри наявного на цей час Пакту стабільності ЄС, але передбачають більшу гнучкість у скороченні боргів і дефіцитів бюджету для країн із високим рівнем заборгованості внаслідок кризи COVID-19 і війни в Україні. Зокрема, у майбутньому будуть застосовуватися чіткі правила щодо мінімально необхідного зниження заборгованості для країн із високим її рівнем. Водночас дозволятиметься більше зважати на ситуацію в конкретних країнах.

Утім, загальний обсяг держборгу, як і раніше, не має перевищувати 60 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП). Крім того, дефіцит державного фінансування, тобто розрив між державними доходами й витратами, що покривається кредитами, повинен залишатися на рівні нижче 3 відсотків ВВП.

Крім того, країни з високим рівнем держборгу (понад 90 відсотків) будуть зобов'язані щорічно скорочувати коефіцієнт заборгованості на 1 відсотковий пункт, а країни з показником заборгованості 60-90 відсотків - на 0,5 відсоткового пункту. Реформа покликана модернізувати Пакт стабільності ЄС, щоб забезпечити інвестиції та водночас уникнути надмірної заборгованості окремих країн-членів.

Згідно з борговими правилами, ухваленими наприкінці 1990-х років, дефіцит бюджету країни не повинен перевищувати трьох відсотків ВВП. Зазвичай держави повинні щорічно виплачувати 5 відсотків від суми боргу, що перевищує 60-відсоткову позначку.

Груднева бюджетна реформа ЄС

Реформа бюджетних правил була узгоджена в грудні 2023 року Радою ЄС під головуванням Іспанії. Нові фіскальні правила для країн-членів ЄС будуть реалістичнішими й водночас ефективнішими, написав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner). "Вони поєднують у собі чіткі цифри щодо зниження дефіциту і коефіцієнта заборгованості зі стимулами для інвестицій і структурних реформ", - зазначив він.

Дію Пакту стабільності Євросоюз призупинив під час пандемії COVID-19, а потім під час війни в Україні, щоб дати змогу країнам отримати багатомільярдні запозичення для допомоги своїй економіці. Повернення до колишніх правил вважають небезпечним для економічного відновлення Європи.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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