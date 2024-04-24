ЄС готує санкції проти компаній із Туреччини, ОАЕ та Китаю за допомогу Росії, - Bloomberg

Європейський союз готує нові санкції проти компаній із Туреччини, Китаю, ОАЕ та Гонконгу за постачання продукції до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що компанії, що базуються в Росії, а також у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, імпортували європейські товари на мільйони євро.

Згодом вони використовувалися російськими військовими, незважаючи на торгові обмеження з боку Євросоюзу. Також ЄС також розглядає можливість запровадження санкцій проти невеликої кількості китайських та гонконгських компаній, які, ймовірно, надали Росії супутникові зображення та інші технології.

"У документі йдеться, що деякі компанії, які підлягають перевірці на предмет потенційних санкцій, базуються за межами Росії, але мають зв'язки з російськими та білоруськими приватними особами та фірмами. Очікується, що держави ЄС почнуть обговорення нового пакету санкцій пізніше цього тижня", - пише Bloomberg.

Росіяни в обхід санкцій використовували технології, пов'язані з навігаційними системами для ракет, антени європейського виробництва, а також компоненти, що використовуються у військовій комп'ютерній техніці.

Новий пакет санкцій проти Росії

Євросоюз запровадив 13 пакетів санкцій проти Росії за її війну в Україні. Однак Кремлю вдається обходити обмеження та отримувати важливе обладнання для своєї армії.

Тому віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс сказав, що Європейський союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалено навесні цього року.

Нещодавно високопосадовець ЄС на брифінгу повідомив, що новий пакет включатиме каральні заходи проти тих, хто оминає вже існуючі санкції проти Росії.