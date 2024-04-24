Фінансові новини
- |
- 24.04.24
- |
- 03:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС готує санкції проти компаній із Туреччини, ОАЕ та Китаю за допомогу Росії, - Bloomberg
22:54 23.04.2024 |
Європейський союз готує нові санкції проти компаній із Туреччини, Китаю, ОАЕ та Гонконгу за постачання продукції до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання зазначає, що компанії, що базуються в Росії, а також у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, імпортували європейські товари на мільйони євро.
Згодом вони використовувалися російськими військовими, незважаючи на торгові обмеження з боку Євросоюзу. Також ЄС також розглядає можливість запровадження санкцій проти невеликої кількості китайських та гонконгських компаній, які, ймовірно, надали Росії супутникові зображення та інші технології.
"У документі йдеться, що деякі компанії, які підлягають перевірці на предмет потенційних санкцій, базуються за межами Росії, але мають зв'язки з російськими та білоруськими приватними особами та фірмами. Очікується, що держави ЄС почнуть обговорення нового пакету санкцій пізніше цього тижня", - пише Bloomberg.
Росіяни в обхід санкцій використовували технології, пов'язані з навігаційними системами для ракет, антени європейського виробництва, а також компоненти, що використовуються у військовій комп'ютерній техніці.
Новий пакет санкцій проти Росії
Євросоюз запровадив 13 пакетів санкцій проти Росії за її війну в Україні. Однак Кремлю вдається обходити обмеження та отримувати важливе обладнання для своєї армії.
Тому віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс сказав, що Європейський союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалено навесні цього року.
Нещодавно високопосадовець ЄС на брифінгу повідомив, що новий пакет включатиме каральні заходи проти тих, хто оминає вже існуючі санкції проти Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сунак публічно розкрив деталі рекордного пакета військової допомоги Британії для України
|Європарламент підтримав продовження пільгової торгівлі з Україною із запобіжниками
|МЗС підтвердило припинення консульських послуг призовникам
|Міністру аграрної політики Сольському повідомили про підозру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню за скороченою процедурою
|Швейцарія загалом заморозила понад 13 млрд євро російських активів
|ЄП затвердив нові правила про бюджетний дефіцит ЄС
|США готують пакет озброєнь для України на $1 млрд
|ЄС готує санкції проти компаній із Туреччини, ОАЕ та Китаю за допомогу Росії, - Bloomberg
|Як швидко Україна отримає допомогу від США після схвалення Конгресу: відповідь Пентагону
Бізнес
|Світові витрати на IT зростуть на 8% у 2024 році – прогнози Gartner
|Citroen представив нове покоління C3 Aircross
|ЄС підтримує проєкт Orlen зі створення водневих заправних станцій у Польщі
|У США переконані, що новий чип Huawei на роки відстає від того, що є в американців
|Microsoft розробила інструмент ШІ для створення реалістичних дипфейків
|Tesla відкликає всі свої Cybertruck через несправність однієї деталі
|Європейська комісія може затвердити доступ до NFC для iPhone