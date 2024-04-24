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Американські мільярдери припинили пожертви на Колумбійський університет
17:56 23.04.2024 |
Роберт Крафт, американський мільярдер єврейського походження, заявив, що припиняє пожертви на свою альма-матер - Колумбійський університет. Він звинуватив навчальний заклад у нездатності гарантувати безпеку своїх єврейських студентів.
У заяві, опублікованій його Фондом боротьби з антисемітизмом (FCAS), Крафт висловив співчуття з приводу ненависті до євреїв, яка дедалі більше зростає в університеті та на всій території Сполучених Штатів.
"Я більше не впевнений, що Колумбійський університет зможе захистити своїх студентів та працівників, і мені незручно підтримувати заклад доти, доки не буде вжито заходів", - йдеться в заяві.
Крафт висловив сподівання, що Колумбійський університет та його керівництво "дадуть відсіч ненависті, негайно припинивши ці протести", і працюватимуть над тим, "щоб повернути повагу та довіру багатьох із нас, хто втратив віру в цю установу".
Інвестор-мільярдер Леон Куперман, пише New York Post, заявив, що дотримуватиметься припинення пожертвувань, які почалися після масових вбивств Хамаса 7 жовтня.
Інші мільярдери, зокрема промисловець Леон Блаватник, також можуть розглянути можливість відмови від пожертв, із посиланням на джерела повідомило американське видання.
За деякими оцінками, Куперман, Блаватник і Крафт загалом пожертвували Колумбії близько $100 млн. На ці гроші було збудовано кілька будівель на території кампусу та центр для єврейських студентів, виплачувалися стипендії.
Довідка
19 квітня 2024 року на території Колумбійського університету відбулися масові акції на підтримку Палестини та проти американської допомоги Ізраїлю. Протести відбулися на тлі слухань у Конгресі, під час яких президентка університету відповідала на запитання законодавців про випадки прояву антисемітизму в навчальному закладі після терористичних атак в Ізраїлі 7 жовтня та початку воєнної операції в Секторі Гази.
Частина студентів розбили на території кампусу університету наметове містечко на підтримку мешканців Сектору Гази. На прохання керівництва університету поліція очистила кампус, було заарештовано близько сотні протестувальників.
Довідка
82-річний Роберт Кеннет Крафт є головою та головним виконавчим директором Kraft Group, холдингової компанії з активами в галузі виробництва паперу та упаковки, спорту та розваг, нерухомості та приватних інвестицій. Власник команд New England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS), Boston Uprising (кіберспорт), а також стадіону Gillette Stadium у передмісті Бостона.
За даними Forbes, його власний капітал оцінюється в $11,1 млрд.
Роберт Крафт закінчив Колумбійський університет у 1963 році. З того часу він пожертвував мільйони доларів альма-матер. У 2000 році Колумбійський університет заснував Центр єврейського студентського життя Крафта та назвав спортивний майданчик на його честь за щедрий внесок у розвиток університету.
Колумбійський університет - приватний дослідницький університет Ліги плюща в Нью-Йорку, США. Заснований у 1754 році як Королівський коледж на території церкви Трійці на Мангеттені. Це найстаріший вищий навчальний заклад у Нью-Йорку та п'ятий за віком у Сполучених Штатах.
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