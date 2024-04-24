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Єврокомісія розпочала друге розслідування щодо TikTok через можливе порушення законодавства ЄС
17:40 23.04.2024 |
Єврокомісія відкрила нову справу щодо TikTok. Платформу підозрюють в порушенні "Закону про цифрові послуги" (Digital Services Act, DSA), пише TechCrunch.
Приводом для нового розслідування стала система винагород у застосунку TikTok Lite. Відповідно до неї, користувачі можуть отримувати бали за перегляд відео, лайки, підписки тощо.
Проте ця система викликає занепокоєння - її запустили без ретельної оцінки ризиків. Йдеться, приміром, про ефект звикання до платформи. Нещодавно TikTok Lite запустили в Іспанії та Франції.
17 березня Єврокомісія заявила, що TikTok має впродовж однієї доби надати оцінку ризиків із боку застосунку. Комісія надіслала запит до ByteDance про надання всієї необхідної інформації та більше деталей щодо оцінки ризиків.
Тепер ЄК заявила, що має намір запровадити тимчасові заходи, які можуть змусити компанію призупинити доступ до TikTok Lite в ЄС, поки вона розслідує занепокоєння щодо можливих ризиків для психічного здоров'я користувачів.
Такий розвиток подій свідчить про те, що ЄС жорстко реагує на запуск продукту, який він вважає ризикованим, якщо він може довести, що платформа не дотримується очікуваної процедури.
Штрафи за підтверджені порушення DSA можуть сягати до 6% світового річного обороту компаній, якщо правоохоронні органи ЄС вирішать, що вони порушують закон. Зараз це загрожує ByteDance, яка є материнською компанією TikTok.
Нагадаємо, що в лютому Євросоюз розпочав перше офіційне розслідування щодо TikTok компанії ByteDance.
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