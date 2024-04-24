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Нафтова компанія Венесуели переходить на розрахунки в USDT через американські санкції
17:27 23.04.2024 |
Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA планує розширити використання стейблкоїна USDT в експорті сирої нафти та мазуту через поновлення санкцій з боку США. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.
Перехід до розрахунків у стейблкоїнах спрямований на зниження ризиків заморожування рахунків у закордонних банках.
Минулого тижня Міністерство фінансів США зобов'язало клієнтів та постачальників PDVSA, а також компаній, де вона володіє 50% і більше, згорнути діяльність за генеральною ліцензією до 31 травня 2024 року. Після завершення цього періоду санкції відновляться у повну силу.
Цей крок ускладнить для країни збільшення видобутку та експорту нафти, бо компаніям доведеться чекати на індивідуальні дозволи США для ведення бізнесу з Венесуелою.
Завдяки ліцензіям США експорт венесуельської нафти у березні досяг близько 900 000 барелів на день, що є найвищим показником за чотири роки.
До кінця I кварталу 2024 року PDVSA вже перевела багато спотових нафтових угод без свопу на контракт, що вимагає передоплати в доларах США. Крім того, нафтова компанія звернулася до нових клієнтів з проханням зберігати криптовалюту на своїх гаманцях для проведення операцій з нафтою.
Один із трейдерів розповів агентству, що оскільки платежі за нафту в USDT не відповідають вимогам якогось департаменту з дотримання торговельного законодавства, PDVSA та її партнери покладаються на роботу з посередниками. Потенційно це може знизити прибуток компанії.
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