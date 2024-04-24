У Польщі розказали, як Orlen обманули на $400 млн

Швейцарська трейдингова "дочка" польського концерну Orlen втратила сотні мільйонів доларів, зробивши передоплату за постачання нафти з Венесуели через посередників, пише Business Insider з посиланням на компанію.

Найбільшим бенефіціаром цих виплат стала компанія, заснована у 2021 році 25-річним громадянином Китаю.

Orlen збирався купити 6 млн барелів сирої нафти й нафтопродуктів з Венесуели, скориставшись тимчасовим пом'якшенням американських санкцій проти режиму Ніколаса Мадуро. Нафта мала бути завантажена в період з грудня 2023 року до січня 2024 року на танкери, зафрахтовані Orlen Trading Switzerland, швейцарської торговельної компанії з групи PKN Orlen.

Загалом було шість супертанкерів, але жоден з них не завантажили вчасно.

За кожен день їхнього простою потрібно було сплачувати $600 000. В середині лютого, коли до роботи прийшло нове правління Orlen Trading Switzerland, сума сягнула $30 млн. На сьогодні з рахунків OTS все ще стягують гроші за один з танкерів, фрахт інших суден вдалося скасувати.

Компанія стверджує, що попереднє правління Orlen Trading Switzerland жодним чином не відреагувало, коли завантаження суден не почалося. Воно не вимагало повернення авансу, нічого.

"Бенефіціаром левиної долі передоплати стала компанія, заснована у 2021 році в сервісному центрі в Дубаї, якою керує 25-річна особа з Китаю чи Гонконгу. Загалом вона отримала близько $250 млн", - розказав представник нового правління OTS.

Він запевнив, що компанія зробить усе, щоб повернути хоча б частину грошей.

Усі контракти на продаж нафти та нафтопродуктів уже розірвали.

За даними OTS, це не єдина екзотична операція попереднього керівництва. У серпні 2023 року компанія перерахувала $67 млн авансу за постачання 1 млн барелів сирої нафти та нафтопродуктів з Південного Судану. Посередник також не хоче повертати передоплату.

