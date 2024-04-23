Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європарламент підтримав запобіжник від товарів, вироблених з використанням примусової праці

 

Європарламент підтримав нове законодавство, яке дозволить ЄС забороняти продаж, імпорт та експорт товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Європарламент 555 голосами "за" остаточно погодив запровадження нових правил, спрямованих на вилучення з ринку товарів, які виготовлялись із застосуванням примусової праці.

Рада ЄС і Європарламент раніше погодили загальні принципи майбутнього законопроєкту.

Країни-члени і Єврокомісія за наявності обґрунтованих підозр можуть проводити розслідування щодо товарів, ланцюжків постачання чи виробників. У разі доведення, що певний товар виготовлявся із застосуванням примусової праці, його буде заборонено продавати на ринку ЄС, у тому числі онлайн. Виробники повинні будуть вилучити такі товари з ринку та віддати їх на благодійність, переробити або утилізувати. За ухиляння будуть застосовуватися штрафи.

Товари можуть дозволити повернути на ринок, якщо компанія доведе, що у її ланцюжку постачання більше немає примусової праці.

Нові правила мають отримати погодження Ради ЄС та почнуть застосовуватися через три роки з моменту публікації в Офіційному журналі ЄС.

Хоча кричущі порушення трудових прав асоціюють переважно з неєвропейськими країнами, випадки використання примусової праці трапляються і в ЄС, зокрема, у разі найму іноземних працівників з найбідніших країн. Так, у Фінляндії нещодавно викрили власника ягідного бізнесу, який лишив фактично без оплати своїх працівників з Таїланду.

Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5860
  0,1976
 0,50
EUR
 1
 42,2620
  0,0498
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3897  0,17 0,42 39,9597  0,20 0,50
EUR 42,1145  0,21 0,50 42,9172  0,23 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5750  0,20 0,52 39,5950  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес