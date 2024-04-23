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Європарламент підтримав запобіжник від товарів, вироблених з використанням примусової праці
15:57 23.04.2024 |
Європарламент підтримав нове законодавство, яке дозволить ЄС забороняти продаж, імпорт та експорт товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту, що є у розпорядженні "Європейської правди".
Європарламент 555 голосами "за" остаточно погодив запровадження нових правил, спрямованих на вилучення з ринку товарів, які виготовлялись із застосуванням примусової праці.
Рада ЄС і Європарламент раніше погодили загальні принципи майбутнього законопроєкту.
Країни-члени і Єврокомісія за наявності обґрунтованих підозр можуть проводити розслідування щодо товарів, ланцюжків постачання чи виробників. У разі доведення, що певний товар виготовлявся із застосуванням примусової праці, його буде заборонено продавати на ринку ЄС, у тому числі онлайн. Виробники повинні будуть вилучити такі товари з ринку та віддати їх на благодійність, переробити або утилізувати. За ухиляння будуть застосовуватися штрафи.
Товари можуть дозволити повернути на ринок, якщо компанія доведе, що у її ланцюжку постачання більше немає примусової праці.
Нові правила мають отримати погодження Ради ЄС та почнуть застосовуватися через три роки з моменту публікації в Офіційному журналі ЄС.
Хоча кричущі порушення трудових прав асоціюють переважно з неєвропейськими країнами, випадки використання примусової праці трапляються і в ЄС, зокрема, у разі найму іноземних працівників з найбідніших країн. Так, у Фінляндії нещодавно викрили власника ягідного бізнесу, який лишив фактично без оплати своїх працівників з Таїланду.
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