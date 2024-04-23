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АНАЛІТИКА

Помічника депутата з «АдН» підозрюють в шпигунстві на Китай

 

У Дрездені затримали помічника депутата Європейського парламенту від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Максиміліана Кра (Maximilian Krah) за підозрою в шпигунстві на користь Китаю, повідомили у вівторок, 23 квітня, німецькі ЗМІ з посиланням на джерела.

За їхніми даними, підозрюваний - 43-річний Цзянь Г. - "акредитований асистент" Кра. Його підозрюють у незаконній агентурній діяльності, зокрема в стеженні за китайськими опозиціонерами.

Генеральний прокурор Німеччини заявив, що Цзянь Г. є "співробітником китайської спецслужби" і в січні передав "своєму замовнику з розвідувальних органів інформацію про переговори та рішення в Європарламенті".

За інформацією німецьких ЗМІ, Цзянь Г. близько 10 років тому пропонував німецькій владі свої послуги як позаштатний інформатор, але ті відмовилися з ним співпрацювати, оскільки визнали його ненадійним, а також можливим подвійним агентом, який працює і на Китай.

Європарламент відсторонив підозрюваного

Кра запевняє, що дізнався про затримання свого помічника з преси. "Шпигунство на користь іноземної держави - це серйозне звинувачення. Якщо воно підтвердиться, це призведе до негайного припинення трудових відносин", - сказав депутат.

Речник Європарламенту повідомив, що Цзяня Г. уже відсторонили від роботи на час розслідування - "з огляду на серйозність викриття".

Це вже друга операція проти китайського впливу в Німеччині за останню добу - після приїзду канцлера Німеччини Олафа Шольца з переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Втім одна з одною обидві справи не пов'язані.

Китай: Це політична маніпуляція і дискредитація

Офіційний Пекін уже відреагував на новий інцидент, заявивши, що той має на меті дискредитацію Китаю. "Ми знаємо про ці повідомлення і пов'язаний з ними ажіотаж. Мета такого роду галасу дуже очевидна. Вона полягає в тому, щоб очорнити і придушити Китай та зруйнувати атмосферу співпраці між Китаєм і Європою", - сказав речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь на брифінгу.

За його словами, Китай "завжди дотримувався принципу взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного, співпрацюючи з країнами по всьому світу, зокрема й з Європою". Він "висловив сподівання", що відповідальні за арешт у Німеччині "відмовляться від менталітету часів холодної війни та припинять використання так званої загрози шпигунства для політичних маніпуляцій проти Китаю".

Кра - під підозрою в отриманні грошей Росії

Нагадаємо, що самого депутата Кра у США підозрюють в отриманні "сумнівних платежів із близьких Кремлю джерел" - через колишнього народного депутата України з нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина, який раніше був начальником служби міжнародного співробітництва на телеканалі "112" Віктора Медведчука - кума президента РФ Володимира Путіна.

Кра всі звинувачення відкидає. Він стверджує, що ніколи не отримував від Волошина "ні грошей, ні якихось інших компенсацій", а переписка, яка не це вказує, або призначалася іншому користувачеві, або ж Волошин невдало висловився через погане знання англійської мови.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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