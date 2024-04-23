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Гроссі: Іран - за тижні від здатності створити атомну бомбу
11:50 23.04.2024 |
Іран перебуває "скоріше за тижні, ніж місяці" від володіння достатньою кількістю збагаченого урану для створення атомної бомби. Про це заявив в інтерв'ю DW 22 квітня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
Водночас Гроссі додав, що хоча Іран майже досягнув рівня збагачення урану, необхідного для створення ядерної зброї, не можна говорити, що той може володіти такою зброєю вже зараз. Він пояснив, що створення робочої ядерної боєголовки вимагає, крім виробництва збагаченого урану, "безлічі інших речей" - наприклад, проведення випробувань.
Діяльність Ірану - недостатньо "видима" для МАГАТЕ
Запевнення влади Ірану, що ядерні технології потрібні країні "для медичних і цивільних" цілей, Гроссі поставив під сумнів. За його словами, для таких цілей не потрібні "такі обсяги" збагаченого урану і "така швидкість" його виробництва.
Побоювання Гроссі посилюються тим, що у МАГАТЕ немає в Ірані "необхідного рівня видимості". На запитання, чи може бути, що Іран ефективно розробляє ядерну зброю, а МАГАТЕ про це не знає, Гроссі відповів, що "не може розміркувати про це" через брак інформації.
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