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АНАЛІТИКА

США в рамках тиску на РФ готують санкції проти деяких китайських банків - ЗМІ

 

Сполучені Штати Америки готують проєкт санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи. У Вашингтоні сподіваються, що це змусить їх припинити торгову підтримку російського військового комплексу, пише Wall Street Journal.

Газета з посиланням на власні джерела пише, що покарання насамперед передбачені за обслуговування експорту технологій подвійного призначення. У США сподіваються, ще ускладнить трансакції між Росією та Китаєм.

Чернетку цих санкцій везе з собою в Китай державний секретар США Ентоні Блінкен. 24-26 квітня він перебуватиме з візитом у Шанхаї та Пекіні, де обговорить зокрема й військову допомогу, яку Китай надає Росії.

На міністерській зустрічі Великої сімки (G7) минулого тижня Блінкен сказав, що Китай робить значний внесок у підтримку російської оборонної промисловості. Агентство Bloomberg повідомляє, що Китай поки не постачає Росії зброю безпосередньо, але Блінкен має намір попередити, що США та їхні союзники єдині в їхній оцінці дій Пекіна у війні Росії проти України.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році Китай та Росія суттєво збільшили частку торгівлі в юанях порівняно з доларами, щоб захиститися від можливого посилення американських санкцій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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