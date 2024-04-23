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Британський парламент остаточно схвалив висилку мігрантів у Руанду
09:45 23.04.2024 |
Британський урядовий законопроєкт про висилку нелегальних мігрантів у Руанду нарешті стане законом після того, як Палата лордів в ніч на вівторок схвалила його.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.
Протягом декількох тижнів члени Палати лордів виступали проти цієї схеми, яка передбачає депортацію шукачів притулку, що прибувають до Великої Британії на невеликих човнах, до африканської країни, і намагалися змусити міністрів внести зміни до суперечливого законодавства.
Але після кількох раундів так званого "пінг-понгу", під час якого законопроєкт протягом вечора понеділка кружляв між обома палатами парламенту, і депутати, і члени Палати лордів погодилися з планом, і незабаром він стане законом.
Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив, що законопроєкт стане законом "протягом декількох днів", додавши, що його проходження через Палату лордів стало "знаковим моментом у нашому плані зупинити човни".
Схема з Руандою була вперше запропонована Борисом Джонсоном два роки тому як спосіб утримати нелегалів від небезпечних подорожей через Ла-Манш.
Але вона зіткнулась з широкою критикою з боку опозиційних партій, благодійних організацій і навіть деяких урядовців, і жоден рейс так і не вилетів до Руанди, незважаючи на попередні обіцянки прем'єр-міністра.
Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.
План викликав гострі суперечки в британському парламенті і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, інше - виступає за дотримання міжнародного права.
В країні залишається чимало критиків ідеї цього механізму, які заявляють, що ця модель аморальна та може порушувати міжнародне право, що може знову створити проблеми для Британії. Ріші Сунак вже заявляв, що не дозволить іноземним судам заблокувати плани, та що Сполучене Королівство навіть готове розглядати вихід з Європейського суду з прав людини.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив у понеділок, що перший рейс із шукачами притулку до Руанди відправиться через 10-12 тижнів.
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