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АНАЛІТИКА

Ядерне паливо Westinghouse отримало ліцензію в Болгарії. Ним замінять російське

 

Агентство ядерного регулювання Болгарії видало атомній електростанції "Козлодуй" дозвіл на поетапний перехід енергоблока №5 на ядерне паливо Robust Westinghouse Fuel Assembly (RWFA) виробництва Westinghouse. Процес переходу на новий вид палива триватиме чотири роки, повідомило агентство.

10-річний контракт на постачання ядерного палива для болгарської атомної станції американська компанія Westinghouse підписала у грудні 2022 року.

Єдина в Болгарії атомна електростанція "Козлодуй" розташована на північному заході держави, на річці Дунай, та генерує близько 34% електроенергії країни. У 2003-2006 роках на ній було зупинено чотири енергоблоки типу ВВЭР-440, що було умовою вступу Болгарії до ЄС.

В експлуатації зараз - лише п'ятий та шостий блоки типу ВВЕР-1000 загальною встановленою потужністю 2 ГВт. Блоки пройшли реконструкцію, завдяки якій термін їх експлуатації можна буде продовжити з 30 до 60 років.

Westinghouse також планує добудувати на АЕС "Козлодуй" шостий і сьомий енергоблоки.

У лютому болгарський парламент дав добро на переговори з Hyundai Engineering & Construction як з єдиним підрядником, який увійшов до остаточного списку для проєктування, будівництва, постачання та введення в експлуатацію нових агрегатів Westinghouse AP1000 на майданчику АЕС "Козлодуй".

Остаточне інвестиційне рішення планують ухвалити до середини 2025 року. Водночас перший новий енергоблок, енергоблок №7, збираються ввести в експлуатацію у 2035 році, а енергоблок №8 - у 2037 році.

Від російського ядерного палива відмовляються і в Чехії. У країні є дві атомні електростанції, які працюють на ядерному паливі російської компанії ТВЕЛ, що входить до складу Росатому. У березні 2023 року Чехія вирішила змінити постачальника ядерного палива з міркувань національної безпеки.

Чеська атомна електростанція "Дуковани" другою після Рівненської АЕС почне переводити ядерні реактори ВВЕР-440 на паливо Westinghouse. Вона почне використання американського ядерного палива з кінця 2024 року. Друга чеська АЕС "Темелін" з енергоблоками ВВЕР-1000 перейде на паливо Westinghouse на кілька місяців пізніше.

Ядерні реактори ВВЕР-440 також використовуються на АЕС у Словаччині, Чехії, Угорщині, Вірменії, Фінляндії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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