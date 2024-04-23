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Польща готова до розміщення ядерної зброї союзників
23:28 22.04.2024 |
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна уже готова до того, щоб розмістити ядерну зброю, якщо НАТО прийме таке рішення.
Польща, яка є членом НАТО та рішуче підтримує Україну, має спільний кордон як з російським Калінінградським ексклавом, так і з Білоруссю. За словами Дуди, якщо союзники наважаться розмістити ядерну зброю на території Польщі, аби посилити східний кордон Альянсу, то він підтримає це рішення.
Дуда поспілкувався з польськими медіа після візиту в Нью-Йорк, де він провів зустрічі в ООН і обговорив війну в Україні з колишнім президентом США Дональдом Трампом. У березні він також відвідав Вашингтон, де мав діалог із Джо Байденом. Президент країни пояснив, що дискусії стосовно ядерної співпраці між Польщею та Сполученими Штатами тривають «деякий час».
Фактично, союзники можуть дзеркально відповісти на рішення Росії розмістити в Білорусі свою тактичну ядерну зброю.
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