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Представники Греції та Туреччини провели зустріч в межах зусиль для поліпшення відносин
17:41 22.04.2024 |
Делегації Греції та Туреччини зустрілися у понеділок в Афінах в межах довготривалих зусиль з поліпшення напружених відносин між двома країнами-сусідами.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Зустріч у понеділок в міністерстві оборони Греції мала на меті обговорити заходи зі зміцнення довіри після аналогічної зустрічі в Анкарі в листопаді минулого року.
Турецьку делегацію на переговорах очолював заступник міністра закордонних справ Бурак Акчапар, водночас грецьку - посол Теохаріс Лалакос, повідомило Міноборони Греції.
Обидві країни вже багато років беруть участь у процесі розбудови довіри, намагаючись знайти спільну мову з низки менш гострих питань задля покращення відносин.
Зустріч відбулася напередодні запланованих на 13 травня переговорів в Анкарі між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
Раніше грецький прем'єр прокоментував нещодавню критику Туреччини стосовно створення грецьких морських заповідних зон, підкресливши, що Афіни "здійснюють свої суверенні права в Егейському морі на основі міжнародного права і морського права".
Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.
У грудні 2023 року Ердоган приїхав до Греції, що стало його першим таким візитом за шість років. Там турецький і грецький лідери підписали декларацію про дружбу й добросусідство.
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