ЄС підтримує проєкт Orlen зі створення водневих заправних станцій у Польщі

Польська енергетична компанія Orlen отримала підтримку від ЄС і 62 млн євро на розвиток свого проєкту «Чисті міста - воднева мобільність» у Польщі, який включає будівництво заводу з виробництва екологічно чистого водню й кілька водневих заправних станцій.

Підтримка є частиною з 424 млн євро, виділених ЄС на 42 проєкти в рамках створення механізму інфраструктури альтернативних видів палива (AFIF). Про це повідомляє Emerging Technology News.

Фінансування ЄС дозволить Orlen реалізувати третій етап програми «Чисті міста - воднева мобільність» шляхом встановлення 16 загальнодоступних водневих заправних станцій у Польщі вздовж Транс'європейської транспортної мережі.

На перших двох етапах компанія побудує вісім водневих заправних станцій по всій країні, а також завод із виробництва екологічно чистого водню для автомобілів у Влоцлавеку, який вироблятиме водень за допомогою електролізу води.

Orlen також створить другий автомобільний завод з виробництва екологічно чистого водню в Щецині за тією ж технологією.

Компанія планує побудувати понад 100 водневих заправних станцій у Польщі, Чехії й Словаччині до 2030 року для обслуговування приватного, а також громадського автомобільного й залізничного транспорту. Він розраховує на 1 ГВт потужності електролізера до 2030 року.

Гжегож Йозвяк, голова відділу водневих технологій і синтетичного палива компанії Orlen, зазначив у заяві: «Громадська мобільність із нульовим рівнем викидів буде особливо важливою у великих муніципалітетах, які дедалі більше прагнуть прийняти водневі транспортні засоби... Ось чому ми рішуче налаштовані на нашу місію очолити цю форму мобільності в партнерстві з місцевими органами влади по всій Польщі».

Минулого тижня Європейська комісія оголосила назви 42 нових проєктів із розгортанням інфраструктури альтернативних видів палива, відібраних для отримання понад 424 млн євро підтримки ЄС. Проєкти охоплюють встановлення електричних зарядних станцій, розвиток водневих заправних станцій та електрифікацію аеропортів.

Адіна Валеан, єврокомісар з питань транспорту, сказала в релізі: «З 2021 року ЄС виділив понад 1,3 млрд євро через AFIF на кілька проєктів, розгорнувши 26 396 електричних зарядних станцій, 202 водневі заправні станції та електрифікувавши наземні операції в 63 аеропортах. Цей останній дзвінок був найуспішнішим з погляду кількості і якості проєктів сьогодні, показуючи наростальний інтерес до інфраструктури водню та електричних зарядок».

