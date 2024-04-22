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АНАЛІТИКА

У Німеччині затримали підозрюваних у шпигунстві на Китай

 

Правоохоронні органи Німеччини викрили ймовірних агентів міністерства державної безпеки Китаю. У понеділок, 22 квітня, у Бад-Гомбурзі та Дюссельдорфі за запитом федеральної прокуратури ФРН затримано трьох громадян ФРН, підозрюваних у шпигунській діяльності та порушенні закону про зовнішню торгівлю. 22 і 23 квітня вони постануть перед слідчим суддею федеральної судової палати, який ухвалюватиме рішення про попереднє ув'язнення. За місцем проживання затриманих і в їхніх офісах проведені обшуки, повідомила федеральна прокуратура у Карлсруе.

Підозрювані передавали КНР інформацію про комплектуючі для бойових кораблів

За даними слідства, Томас Р. (Thomas R.) є агентом китайської розвідслужби і за її дорученням роздобув інформацію про інноваційні технології, які можуть бути застосовані у військових цілях. Для цього він скористався допомогою подружжя Гервіґа і Іни Ф. (Herwig und Ina F.), що володіють компанією в Дюссельдорфі. За інформацією прокуратури, ця фірма надає посередницькі послуги з налагодження контактів і співпраці з представниками німецьких науково-дослідних установ.

Подружжя Ф. уклало з одним з німецьких університетів договір про передачу наукових розробок, зазначається далі. При цьому на першому етапі передбачалося провести дослідження в галузі комплектуючих для різних механізмів, які застосовують і для потужних двигунів бойових кораблів. Партнером з китайського боку був співробітник китайського міністерства держбезпеки, а проєкт фінансувався державними органами КНР, заявили німецькі слідчі.

На момент затримання підозрювані вели переговори про подальші дослідницькі проєкти, які "можуть бути корисні особливо для розширення бойової потуги Китаю на морі", вказується в заяві. Крім того, згідно з наявними даними, вони придбали за дорученням КНР спеціальний лазер і без необхідного дозволу експортували його в Китай, хоча даний прилад підпадає під дію експортних обмежень, зокрема Регламенту ЄС щодо товарів подвійного призначення.

На момент виходу публікації посольство КНР у Берліні не прокоментувало цей інцидент у відповідь на запит інформагенції Reuters.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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