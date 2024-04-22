Фінансові новини
- |
- 22.04.24
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Баскські сепаратисти отримали найкращий результат в історії на регіональних виборах
16:31 22.04.2024 |
Ліворадикальна баскська сепаратистська партія Bildu, яка має історичні зв'язки з нині неіснуючим терористичним угрупуванням ЕТА, отримала найкращий результат в історії на виборах до законодавчих органів влади багатого північного регіону Іспанії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
Bildu, яка обурила багатьох в Іспанії своєю неоднозначною позицією щодо засудження баскського тероризму, отримала на шість місць більше, ніж на виборах 2020 року, що є найвищим показником з моменту заснування партії у 2011 році.
Політичну силу сформували ліві націоналістичні групи, і в минулому до складу виборчого списку партії входили колишні терористи з ЕТА, які склали зброю 2011 року.
Bildu та керівна в регіоні консервативно-націоналістична партія PNV отримали по 27 мандатів - обидві партії не набрали 38 мандатів, необхідних для більшості.
Водночас соціалісти, які є головною керівною партією Іспанії, отримали 12 місць, що на два більше, ніж на попередніх виборах.
Цей результат місцевих виборів є новим прикладом тривожної політичної фрагментації піренейської країни та підкреслює виклики, з якими стикається прем'єр Педро Санчес, якому вдалося утриматися при владі завдяки невеликим каталонським та баскським партіям, що висувають дедалі більші вимоги щодо автономії і, зрештою, незалежності.
У короткостроковій перспективі правоцентристська та пробізнесова PNV має хороші шанси зберегти владу, оскільки соціалісти, які мають "золоту акцію", швидше за все, підтримають їх, а не Bildu в регіональному парламенті.
І Bildu, і PNV допомагають підтримувати уряд меншості Санчеса. Перша вже заявила, що продовжуватиме підтримувати прем'єра на національному рівні, навіть якщо він не підтримає її в баскському парламенті.
Нещодавно Верховний суд Іспанії закликав колишнього президента Каталонії і лідера сепаратистів Карлеса Пучдемона, який переховується від правосуддя, дати свідчення як обвинуваченого у справі про тероризм у зв'язку з протестами, пов'язаними з невдалим референдумом про незалежність регіону в 2017 році.
Пучдемон оголосив, що знову висуватиме свою кандидатуру на регіональних виборах в Каталонії 12 травня і може повернутися до Іспанії, якщо матиме шанс бути переобраним на посаду регіонального президента.
Раніше партія Junts заявила, що Пучдемон може балотуватися як їхній кандидат завдяки законопроєкту про амністію, що висунула урядова в Іспанії партія соціалістів та який, як очікують, набуде чинності у травні або червні.
Перед цим нижня палата парламенту Іспанії схвалила законопроєкт про амністію каталонських сепаратистів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк ускладнив виведення валюти за кордон для бізнесу за рішенням Кабміну
ТОП-НОВИНИ
|Плетенчук очолить прес-центр Сил оборони Півдня замість Гуменюк
|Україна запропонує реструктуризувати борг на 20 млрд доларів, - Reuters
|Українські військові «дістали» черговий корабель Росії в Криму, - ВМС
|У Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Представники Греції та Туреччини провели зустріч в межах зусиль для поліпшення відносин
|Сибіга обговорив із послом Китаю двосторонню співпрацю та реалізацію Формули миру
|ЄС підтримує проєкт Orlen зі створення водневих заправних станцій у Польщі
|«Норнікель» переносить виробництво з Росії до Китаю через санкції
|У Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам за шпигунство на користь Китаю
|У Німеччині затримали підозрюваних у шпигунстві на Китай
|Баскські сепаратисти отримали найкращий результат в історії на регіональних виборах
Бізнес
|Apple на вимогу Пекіна видалила з китайського App Store месенджери Telegram і WhatsApp
|Боти згенерували в 2023 році половину всього інтернет-трафіку
|Нова стратегія: Samsung встановлює 6-денний робочий тиждень для свого керівництва
|В Україні видали понад 106 тисяч «зелених» номерних знаків для транспорту
|Boston Dynamics представила електричного робота-гуманоїда Atlas
|В ЄС запрацював AltStore PAL — перша законна заміна App Store із програмами для iPhone
|Nissan Qashqai отримав агресивний фейсліфтинг