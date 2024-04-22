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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Німецька Knauf піде з Росії після викриття у забудові окупованого Маріуполя
14:31 22.04.2024 |
Німецький виробник будматеріалів Knauf оголосив про намір піти з Росії та передати російський бізнес місцевому менеджменту, інформує Business Insider.
"На тлі поточних подій Knauf Group вирішила відмовитися від свого бізнесу в Росії після більш ніж 30 років роботи", - йдеться в повідомленні компанії.
У ньому наголошується, що перехід компанії під місцеве управління дозволить "надалі зберегти робочі місця для більш ніж 4000 співробітників".
У заяві компанії наголошується, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес, включно з видобутком сировини, виробництвом та продажем, щоб зберегти робочі місця для понад 4000 співробітників.
За даними Business Insider, Knauf Group вже повідомила Кремль, що виходить з бізнесу.
У Knauf не назвали конкретних причин згортання бізнесу у Росії. Нещодавно концерн, обіг якого у 2022 році становив 15,4 млрд євро, знову потрапив під шквал критики через роботу у РФ, а також в окупованому Росією українському Маріуполі.
Володіє компанією німецький бізнесмен Ніколас Кнауф, який понад 20 років був почесним консулом Росії у Нюрнберзі та зустрічався з Володимиром Путіним. У Росії у Knauf працюють понад 4000 працівників. Після початку повномасштабної війни компанія заявила, що не планує залишати країну.
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