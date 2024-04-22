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Євросоюз розгляне санкції проти тіньового флоту Росії. Їх вимагає Швеція
12:21 22.04.2024 |
Швеція наполягає на запровадженні санкцій проти російських нафтових танкерів. Про це сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем у понеділок перед засіданням Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.
Обговорення нового, 14-го пакета санкцій проти Росії тільки починаються, але Більстрем уже зараз окреслив обмеження, на яких наполягатиме його країна.
"Ухвалення 14-го пакета санкцій - одна з найважливіших завдань. Ми подбаємо про те, щоб туди увійшла заборона на імпорт скрапленого природного газу, а також заходи щодо обмеження роботи російського тіньового флоту", - сказав міністр.
Минулого тижня він попередив, що використання Росією старих танкерів для перевезення нафти в обхід цінових обмежень - це загроза для екології Балтійського моря.
Через це море проходить близько половини всієї російської нафти, що транспортується морем.
"Ми всі постраждаємо, якщо виникне серйозна проблема через зіткнення або витік нафти з одного з цих кораблів, які у багатьох випадках не придатні для мореплавства. Росію анітрохи не турбує той факт, що ці кораблі можуть спричинити серйозний екологічний хаос у морях", - пояснив Більстрем в інтерв'ю The Guardian.
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