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АНАЛІТИКА

Польські фермери блокують рух вантажівок у двох пунктах пропуску: в чергах - 800 автомобілів

 

Станом на сьогодні польські фермери блокують рух вантажівок у двох пунктах пропуску, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух.

Про це повідомив Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська».

«Через «Ягодин» польські протестувальники не пропускають вантажівки в бік Польщі. Також через цей напрямок, як і раніше, протестувальники пропускають у бік України незначну кількість вантажівок, особливо якщо порівнювати з пропускною спроможністю даного напрямку. За минулий день таких було 75. Вкотре зазначу, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках», - сказав речник.

Він уточнив, що по «Рава-Руській» від ранку 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі.

Станом на ранок понеділка на цих двох заблокованих пунктах у чергах на території Польщі загалом перебуває близько 800 вантажівок. Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Також черги зберігаються на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині». 1000 та 700 вантажівок відповідно. Однак інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в'їзд відбувається відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.

Як повідомлялось, близько 4-ї ранку сьогодні відновилося оформлення вантажного транспорту в усіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, що було сповільнено через збій в роботі бази даних митної служби Польщі.
Ключові теги: Польща
 

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