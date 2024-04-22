Президент Туреччини Ердоган зустрівся з лідером ХАМАСу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і глава визнаної у США, ЄС та Ізраїлі терористичною організації ХАМАС Ісмаїл Ханія зустрілися для переговорів у Стамбулі. За даними AFP, що посилається на турецькі ЗМІ, зустріч відбулася вдень у суботу, 20 квітня, у президентському палаці на березі Босфору.

Президент Туреччини обговорив з лідером ХАМАС способи досягнення припинення вогню у Секторі Гази і доставку туди гуманітарної допомоги, повідомила агенція Reuters з посиланням на турецькі ЗМІ.

Як повідомила адміністрація Ердогана після зустрічі турецький президент закликав палестинців проявити "єдність" у війні в Секторі Гази. "Єдність і щирість" є "найсильнішою відповіддю Ізраїлю і шляхом до перемоги", - заявив Ердоган.

Зустріч розглядалася як спроба Ердогана зарекомендувати себе посередником у конфлікті між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу. Кілька днів тому міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідав Катар після того, як уряд у Досі оголосив, що "повністю переоцінює" свою роль посередника у конфлікті між Ізраїлем і ХАМАСом. Оглядачі нагадують, що і в минулому Ердоган різко критикував Ізраїль і підтримує добрі стосунки з ХАМАСом. Попередня зустріч Ердогана з лідером ХАМАСу відбулася у липні 2023 року.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАСу здійснили масовану атаку на Ізраїль ракетами, а також вторглися на його територію. За даними Ізраїлю, тоді загинули 1170 людей, 250 були вивезені до Сектора Гази як заручники (частину людей вдалося згодом звільнити). У відповідь Ізраїль оголосив війну ХАМАСу і проводить військову операцію у Секторі Гази. За останніми даними палестинських служб охорони здоров'я, які неможливо перевірити з незалежних джерел, у Секторі Гази відтоді загинули 34 тисячі людей.