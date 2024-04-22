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Вірменія погодилася повернути Азербайджану чотири села
10:48 22.04.2024 |
Вірменія та Азербайджан вперше домовилися про те, як проходитиме частина кордону між ними. Сторони "попередньо погодили проходження окремих відрізків лінії кордону" між чотирма населеними пунктами, щоб привести ці відрізки "у відповідність до кордону, який існував у рамках Радянського Союзу на момент його розпаду", заявило міністерство закордонних справ Вірменії в п'ятницю, 19 квітня.
У результаті цієї домовленості Єреван передасть під контроль Азербайджану чотири села в районі Тавуської області, які Вірменія контролювала з початку 1990-х років. Азербайджанська сторона підтвердила це. У п'ятницю речник МЗС Азербайджану Айхан Гаджизаде в соцмережі X зазначив, що повернення сіл, які були під контролем Вірменії з початку 1990-х років, стало "довгоочікуваною історичною подією".
Баку та Єреван домовилися найближчим часом відвести від узгоджених відрізків війська та розмістити там прикордонні служби, а також "погодити черговість та продовжити процес делімітації всіх інших ділянок кордону, у тому числі з питань анклавів та ексклавів".
Війська РФ йдуть з Нагірного Карабаху
17 квітня стало відомо, що Росія почала виводити своїх миротворців із Нагірного Карабаху - це підтвердили у Кремлі. Війська РФ перебували там відповідно до угод, які уклали Азербайджан, Вірменія та Росія внаслідок чергового загострення вірмено-азербайджанського конфлікту восени 2020 року.
У вересні 2023 року Баку внаслідок дводенної військової операції повністю взяв під контроль територію невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки". НКР було ліквідовано, спірний регіон залишили 120 тисяч вірмен.
Вірменія та Азербайджан ведуть переговори щодо врегулювання конфлікту. При цьому вже 2024 року сторони неодноразово взаємно звинувачували одна одну в обстрілах на кордоні.
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