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АНАЛІТИКА

На фоні агресивної поведінки Китаю. Філіппіни проведуть спільні зі США масштабні навчання

 

Майже 17 000 філіппінських і американських військовослужбовців розпочнуть спільні тритижневі бойові навчання на Філіппінах у понеділок, включно з морськими навчаннями в Південно-Китайському морі, де Маніла і Пекін сперечаються за морські кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Франція та Австралія, які посилили оборонні зв'язки з Манілою в умовах агресивної поведінки Китаю в Південно-Китайському морі, приєднаються до морських навчань, які вперше будуть проведені за межами територіальних вод Філіппін.

Навчання триватимуть з 22 квітня по 10 травня.

Посилення тиску Пекіна в Південно-Китайському морі викликало занепокоєння Маніли, яка претендує на спірну морську територію, а також інших діючих там держав, у тому числі Сполучених Штатів.

Пекін розкритикував спільні навчання, заявивши, що вони посилюють напруженість і підривають регіональну стабільність.

Постійний арбітражний суд у Гаазі у 2016 році постановив, що експансивні претензії Пекіна на море не мають підґрунтя з точки зору міжнародного права. Китай відкинув це рішення і побудував військові об'єкти на спірних атолах, щоб підтвердити свої претензії.

Під час навчань американські війська та їхні манільські колеги будуть симулювати повернення окупованих ворогом островів поблизу Тайваню та в західній провінції Палаван.

У навчаннях, які, за словами Філіппін, не будуть спрямовані проти жодної країни, візьмуть участь 16 700 військовослужбовців з обох сторін.

Загострення стосунків між Китаєм і Філіппінами

В останні роки відносини Філіппін та Китаю є напруженими через провокативну поведінку китайських ВМС у Південно-Китайському морі.

Берегова охорона Китаю періодично обстрілює з водометів філіппінські кораблі в спірних водах.

У квітні президенти Сполучених Штатів Америки та Філіппін Джо Байден і Фердинанд Маркос молодший, та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оприлюднили низку угод між країнами, укладених під час зустрічей у Вашингтоні. Зокрема, вони стосуються також зміцнення безпеки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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