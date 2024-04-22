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АНАЛІТИКА

Мексика під тиском США припиняє стимулювання китайських виробників електромобілів

 

Федеральний уряд Мексики під тиском США відмовляється надавати китайським виробникам електромобілів такі пільги, як дешеві державні землі або низькі податки.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох мексиканських посадовців.

За словами джерел, остання зустріч між мексиканськими високопосадовцями і представником китайського автовиробника BYD - одного з найбільших у світі виробників електромобілів за обсягом продажів - відбулася в січні.

На зустрічі мексиканські посадовці чітко дали зрозуміти, що вони не будуть надавати стимули, подібні до тих, які надавалися автовиробникам у минулому, і що вони призупинять будь-які майбутні зустрічі з китайськими автовиробниками, розповіли співрозмвоники агентства.

Офіс президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора не відразу відповів на запит Reuters про коментар. Міністерство економіки Мексики відмовилося від коментарів.

Представники BYD та посольства Китаю в Мексиці не відповіли на запит про коментарі. Представник Білого дому заявив, що президент США Джо Байден не дозволить китайським автовиробникам заполонити ринок транспортними засобами, які становлять загрозу національній безпеці.

Близько 20 китайських автовиробників зараз продають автомобілі в Мексиці, але жоден з них ще не має заводу в країні. Китайські автомобілі становлять близько третини від загального обсягу пропозицій брендів у Мексиці.

Джерела Reuters пояснюють цей крок тиском з боку уряду США з метою не допустити китайських автовиробників до зони вільної торгівлі, створеної в рамках Північноамериканської угоди про вільну торгівлю.
За матеріалами: Економічна правда
 

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