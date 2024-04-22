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АНАЛІТИКА

Блінкен пригрозить Китаю санкціями за експорт військових технологій у РФ - FT

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен пригрозить Китаю каральними кроками, які можуть передбачати введення санкцій проти фінансового сектору КНР, якщо країна не припинить експорт військових технологій в РФ.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Як зазначають у виданні, під час візиту до Китаю цього тижня Блінкен скаже своїм колегам у Китаї, що США та їхні союзники стають дедалі більш нетерплячими через відмову Пекіна припинити надавати Москві все необхідне, щоб допомогти відновити свою промислову базу.

Наприклад, 70% російського імпорту верстатів в останньому кварталі минулого року походили з Китаю і ймовірно, використовуються для виробництва балістичних ракет.

Блінкен не планує розкривати, до яких заходів вдадуться США, але кілька людей, знайомих із ситуацією, повідомили, що США розглядають можливість запровадження санкцій проти китайських фінансових установ та інших організацій.

Один із співрозмовників FT сказав, що його повідомлення буде найчіткішим попередженням, яке США зробили особисто китайським чиновникам.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Китай
 

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