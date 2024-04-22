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АНАЛІТИКА

У США ухвалили новий законопроєкт, який передбачає заборону TikTok. Цього разу – в межах пакету іноземної допомоги

 

У США Палата представників ухвалила законопроєкт "Про мир через силу в 21 столітті". З-поміж іншого він включає заборону TikTok у країні, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соцмережу. Про це повідомляє The Verge.

Заборона є частиною законодавчих ініціатив, пов'язаних із іноземною допомогою з боку США, зокрема Україні.

Цей документ включає пріорітети національної безпеки - йдеться про санкції проти Ірану, арешт заморожених російських активів та заходи, які можуть призвести до заборони TikTok у США.

Зважаючи на терміновість іноземної допомоги, питання щодо майбутнього TikTok можуть розглянути у Сенаті швидше, ніж якби це був окремий законопроєкт щодо соцмережі.

Ухвалений минулого місяця попередній законопроєкт, який передбачає заборону TikTok, досі затримується у Сенаті, а законодавці неоднозначно висловлюються щодо його майбутнього.

У новому проєкті подовжено термін, упродовж якого ByteDance має відмовитися від TikTok. Раніше йшлося про те, що китайська компанія матиме близько шести місяців після того, як документ набуде чинності, щоб продати платформу. Тепер цей термін подовжено до одного року.

Наступного тижня Сенат має припинити засідання через перерву на свято Пасхи, що може затримати розгляд. Якщо новий законопроєкт про TikTok залишиться в такій же формі та пройде далі, він потрапить напряму до Президента США Джо Байдена, який раніше зобов'язався підписати документ про заборону, якщо той буде ухвалений.
За матеріалами: Mezha
Ключові теги: США, Китай
 

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