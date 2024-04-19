Росіянам почнуть відключати авторизацію через Apple та Google ID

Російські сервіси почали попереджати користувачів про заборону авторизації через Apple чи Google ID.

Відповідні повідомлення вже розсилають "Літрес" та VK Play, передає The Moscow Times.

У повідомленні від "Літрес" зазначається, що можливість авторизації на сайті та у додатку через Apple або Google ID буде відключено з 22 квітня.

Сервіс попереджає, що, якщо користувач не додасть "альтернативні способи виходу", доступ до його облікового запису "залишиться можливим лише через звернення" до служби підтримки. Водночас, якщо обліковий запис користувача прив'язаний до пошти від Apple або Google, вона залишається дійсною для входу.

Аналогічні повідомлення одержують користувачі сервісу VK Play. За словами представника компанії, це пов'язано з тим, що VK "виконує вимоги чинного законодавства". У цьому терміни повного відключення авторизації через зарубіжні послуги VK не назвали.

Ozon вже вимкнув можливість входу через Apple або Google ID. У компанії повідомили, що менше 1% користувачів застосовували Apple ID для входу в обліковий запис, а авторизації через Google у Ozon не було.

26 липня минулого року Держдума РФ схвалила поправки до закону, згідно з якими авторизація у додатках та на сайтах з 1 грудня 2023 року мала відбуватися лише за телефонним номером, через "Госуслуги", Єдину біометричну систему та електронною поштою, зареєстрованою в російських сервісах.

31 липня документ підписав президент РФ Владімір Путін, але в листопаді депутати ухвалили закон, за яким набрання чинності заборони реєстрації із закордонної пошти було перенесено на 1 січня 2025 року.

У березні 2023 року Apple призупинила гарантійне обслуговування MacBook та iPad у Росії.

Apple також призупинила продажі всіх продуктів у Росії та обмежила використання своїх сервісів, у тому числі Apple Pay, через російське військове вторгнення в Україну. Однак товари компанії потрапляють на російський ринок з використанням "сірих" схем.

Компанія Google в ніч на 10 серпня 2023 року почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace (корпоративна пошта, документи, диск тощо) низці російських компаній, які потрапили під американські санкції.