Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лавров: Швейцарія – «відверто ворожа країна»

 

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Швейцарія не може приймати мирну конференцію щодо війни в Україні, тому що з нейтральної держави перетворилась у "відверто ворожу".

Як пише "Європейська правда", такими міркуваннями голова російської дипломатії поділився в інтерв'ю російським пропагандистам із Sputnik, "Говорит Москва" і "Комсомольская правда".

Лавров каже, що для Росії Швейцарія як майданчик для переговорного процесу щодо України "просто не підходить".

"Вона ніяка не нейтральна сторона, вона з нейтральної перетворилася на відверто ворожу", - додав він.

Голова російського МЗС знову відкинув запропоновану Україною "формулу миру" з 10 пунктів, але сказав, що Москва "поважає" позицію Китаю - який пропонував скликати "прийнятну" для Росії та України мирну конференцію (не уточнивши, якою вона може бути).

Дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні - інавгураційний Саміт миру - відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.

Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,7879
  0,1842
 0,47
EUR
 1
 42,3821
  0,1032
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4537  0,11 0,28 39,9930  0,10 0,24
EUR 42,1926  0,09 0,20 42,9974  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7600  0,25 0,63 39,8100  0,26 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес