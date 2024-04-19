Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина не дозволила тисячі росіян полетіти до Латинської Америки

 

Близько 1 тис. росіян не змогли відлетіти з Туреччини до Латинської Америки за останні кілька місяців. Проблеми виникають із рейсами Turkish Airlines.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела Shot.

Одна з постраждалих розповіла, що її та ще 30 росіян не пустили на літак, який мав летіти зі Стамбула до Канкуна.

За словами туристки, у неї були квитки, віза та запрошення від подруги, яка мешкає в Мексиці. До цього вона вже літала до Канкуна у 2022 році і з проблемами не стикалася. Також у закордонному паспорті росіянки були візи до ЄС і США.

Незважаючи на це, під час посадки на рейс її загорнули працівники приватної компанії Gozen Security, яка співпрацює з Turkish Airlines. Представники перевізника жінці не допомогли. Постраждала оцінила збитки на 300 тис. руб.

Аналогічна ситуація сталася із сім'єю з Москви. Чоловік разом із дружиною, двома дітьми та той-тер'єром летіли у відпустку до Мексики, маючи всі документи: бронь готелю, страховку та візу.

Однак у Стамбулі зробити пересадку на рейс Turkish Airlines до Канкуна дозволили лише одній людині, яка мала громадянство Німеччини. Через зірвану поїздку москвичі втратили більше 1 млн руб.

8 квітня те саме сталося ще з трьома росіянками, які летіли на відпочинок до Мексики транзитом через Стамбул.

Подорож була організована в рамках туру, у росіянок були оплачені зворотні квитки та бронь у готелі. Однак під час пересадки у турецькому аеропорту вже на стійці реєстрації їх не пустили на літак.

У поясненні Turkish Airlines говорилося, що оскільки росіянки раніше "не бували в таких могутніх країнах, як Америка, Канада чи Англія", а також у самій Мексиці, вони не можуть летіти до цієї країни "відповідно до правил мексиканського уряду".

Росіяни масово скаржаться на Turkish Airlines та на сайті для мандрівників Tripadvisor. Люди пишуть, що їх знімали з рейсів на підставі відсутності в закордонних паспортах свіжих віз США чи країн Шенгенської зони.

Водночас гроші за квитки громадянам не повернули.

"Після вильоту літака броню було переведено в статус NO SHOW (неявка на рейс), пропонована сума до повернення становить менше 5% вартості квитка", - розповів один із російських туристів.

В Асоціації туроператорів Росії підтвердили наявність проблеми та порадили поки що не користуватися послугами Turkish Airlines.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,7879
  0,1842
 0,47
EUR
 1
 42,3821
  0,1032
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4537  0,11 0,28 39,9930  0,10 0,24
EUR 42,1926  0,09 0,20 42,9974  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7600  0,25 0,63 39,8100  0,26 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес