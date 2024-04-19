Туреччина не дозволила тисячі росіян полетіти до Латинської Америки

Близько 1 тис. росіян не змогли відлетіти з Туреччини до Латинської Америки за останні кілька місяців. Проблеми виникають із рейсами Turkish Airlines.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела Shot.

Одна з постраждалих розповіла, що її та ще 30 росіян не пустили на літак, який мав летіти зі Стамбула до Канкуна.

За словами туристки, у неї були квитки, віза та запрошення від подруги, яка мешкає в Мексиці. До цього вона вже літала до Канкуна у 2022 році і з проблемами не стикалася. Також у закордонному паспорті росіянки були візи до ЄС і США.

Незважаючи на це, під час посадки на рейс її загорнули працівники приватної компанії Gozen Security, яка співпрацює з Turkish Airlines. Представники перевізника жінці не допомогли. Постраждала оцінила збитки на 300 тис. руб.

Аналогічна ситуація сталася із сім'єю з Москви. Чоловік разом із дружиною, двома дітьми та той-тер'єром летіли у відпустку до Мексики, маючи всі документи: бронь готелю, страховку та візу.

Однак у Стамбулі зробити пересадку на рейс Turkish Airlines до Канкуна дозволили лише одній людині, яка мала громадянство Німеччини. Через зірвану поїздку москвичі втратили більше 1 млн руб.

8 квітня те саме сталося ще з трьома росіянками, які летіли на відпочинок до Мексики транзитом через Стамбул.

Подорож була організована в рамках туру, у росіянок були оплачені зворотні квитки та бронь у готелі. Однак під час пересадки у турецькому аеропорту вже на стійці реєстрації їх не пустили на літак.

У поясненні Turkish Airlines говорилося, що оскільки росіянки раніше "не бували в таких могутніх країнах, як Америка, Канада чи Англія", а також у самій Мексиці, вони не можуть летіти до цієї країни "відповідно до правил мексиканського уряду".

Росіяни масово скаржаться на Turkish Airlines та на сайті для мандрівників Tripadvisor. Люди пишуть, що їх знімали з рейсів на підставі відсутності в закордонних паспортах свіжих віз США чи країн Шенгенської зони.

Водночас гроші за квитки громадянам не повернули.

"Після вильоту літака броню було переведено в статус NO SHOW (неявка на рейс), пропонована сума до повернення становить менше 5% вартості квитка", - розповів один із російських туристів.

В Асоціації туроператорів Росії підтвердили наявність проблеми та порадили поки що не користуватися послугами Turkish Airlines.