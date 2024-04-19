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АНАЛІТИКА

Прямі іноземні інвестиції в Китай впали на 26,1% у I кварталі

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в першому кварталі 2024 року впав на 26,1% порівняно з тим самим періодом 2023 року і становив 301,67 млрд юанів ($42,5 млрд), за даними міністерства торгівлі країни.

Водночас приплив коштів у високотехнологічний сектор збільшився на 12,5%.

У січні-березні в країні було зареєстровано понад 12 тис. нових підприємств за участю іноземного капіталу, що на 20,7% більше за показник за той самий період 2023 року, наводить дані відомства агентство "Сіньхуа".

Тим часом обсяг прямих нефінансових інвестицій Китаю за кордоном у першому кварталі зріс на 12,5% і досяг 242,92 млрд юанів ($34,2 млрд).

Обсяг вкладень грошових коштів у країни, розташовані вздовж "Поясу і шляху", підвищився на 12% і становив 54,32 млрд юанів. Інвестиції в держави АСЕАН злетіли на 36,7%, у країни Європейського союзу - на 34,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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