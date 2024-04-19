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Російські будівельники залишилися без софту для проєктування об'єктів
16:20 19.04.2024 |
Американська Autodesk, яка розробляє програму з автоматизованого проєктування (САПР) AutoCAD для будівництва та промислового дизайну, 18 квітня почала блокувати акаунти в РФ, зокрема піратські версії софту.
Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на співрозмовників у будівельних організаціях.
За словами одного з них, під час запуску комп'ютера, підключеного до інтернету, програма видає повідомлення: "Компанією Autodesk виявлено недійсну ліцензію, доступ до неї заблоковано".
Повне блокування AutoCAD у РФ може призвести до зривів термінів будівельних проєктів і фінансових втрат, кажуть учасники ринку.
Якщо вимкнути інтернет, програма все ж запускається, але "це створює незручності для робочого процесу", розповів співрозмовник газети.
За словами директора дивізіону BIM компанії "Аксон" Дмитра Дьоміна, зараз в Росії AutoCAD використовують в першу чергу в секторі цивільного будівництва.
Autodesk офіційно оголосила про призупинення роботи в РФ у березні 2022 року.
У жовтні 2023 року Autodesk ліквідувала свою дочірню компанію у РФ, ТОВ "Аутодеск (СІ-Ай-ЕС)".
На продукти Autodesk у Росії припадало 40-50% профільного ПЗ у будівельному сегменті, рішеннями американської компанії користувалися 90% компаній, заявив виконавчий директор асоціації розробників програмних продуктів "Вітчизняний софт" (1С, "Труконф", "Базальт СПО" та ін.) Ренат Лашин.
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