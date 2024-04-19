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АНАЛІТИКА

ЄС хоче домовитись із Британією про спрощення подорожей для молоді

 

Європейська комісія 18 квітня оголосила про наміри укласти з Великою Британією нову угоду, яка спростить умови подорожей, навчання та працевлаштування європейської та британської молоді за кордоном.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні на сайті ЄК.

Відповідальний за відносини з Лондоном віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що вихід Британії з ЄС "особливо сильно вдарив по молодих людях в ЄС і Британії, які хотіли б навчатися, працювати і жити за кордоном".

"Сьогодні ми робимо перший крок до амбітної, але реалістичної угоди між ЄС та Великою Британією, яка вирішить цю проблему. Наша мета - відновити людські мости між молодими європейцями по обидва боки Ла-Маншу", - пояснив він.

Майбутня угода дозволить громадянам ЄС і Британії у віці від 18 до 30 років залишатися в країні призначення протягом чотирьох років за умови дотримання певних критеріїв, протягом яких вони зможуть вільно працювати чи навчатись.

Такі критерії не будуть підв'язані до квот чи збільшених візових зборів та повинні застосовуватись на обопільній основі Лондоном і Брюсселем, пояснюють у Єврокомісії.

Її заява виникла на тлі рішення Британії укласти угоди про мобільність молоді з окремими країнами-членами ЄС, які передбачали обмежені пільги для європейської молоді на британській території - наприклад, звільнення від сплати внеску за медичне страхування.

Після Brexit Лондон і Брюссель почали вести переговори про окремі загальноєвропейські програми, в яких Британія була зацікавлена зберегти участь.

Серед іншого, у грудні 2023-го вона стала асоційованою країною програми наукових досліджень та обмінів Європейського Союзу Horizon Europe, з якої вийшла після виходу з ЄС.
Ключові теги: ЄС, Британія
 

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