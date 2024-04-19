«Залізна завіса»: Російським чиновникам заборонили виїжджати за кордон

Російська влада опускає "залізну завісу" для чиновників, депутатів і працівників держструктур, забороняючи виїзд за кордон навіть до "дружніх" країн.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дев'ять знайомих із ситуацією джерел, передає The Moscow Times.

За словами джерел, обмеження на поїздки, які були негласно запроваджені у 2022 році, а потім закріплені офіційно наприкінці 2023, стали ще більш жорсткими останнім часом.

Ініціатива походить від ФСБ, яка стверджує, що чиновники можуть розголосити державні секрети або бути заарештовані та екстрадовані на Захід, пояснюють джерела Reuters.

"Нікуди не можна поїхати взагалі, навіть до Білорусі чи Узбекистану на травневі свята", - розповів один зі співрозмовників агентства.

За його словами, щоб перетнути кордон, держслужбовцям потрібен спецдозвіл, який, втім, видають лише у виняткових випадках.

Депутатам Держдуми заборонено залишати Росію в принципі, розповіло Reuters джерело в апараті нижньої палати парламенту. Формально є процедура отримання дозволу, але на практиці всі запити відхиляються.

Аналогічне правило запроваджено у Міністерстві фінансів: дозволено лише поїздки по роботі. Співробітники силових структур - Міністерства внутрішніх справ, ФСБ та Росгвардії - можуть провести відпустку в республіках колишнього СРСР, а також на Кубі, Ірані, Сирії та КНДР.

Навіть подорожі до Китаю, який Кремль називає "стратегічним партнером" Росії, стверджуючи, що між країнами існує "безпрецедентно високий" рівень взаємодії, є під питанням. Причина - у загрозі арешту, кажуть джерела Reuters.

Трохи м'якше, за їхніми словами, обмеження в Адміністрації президента, тоді як у деяких держкомпаніях у співробітників уже вилучено закордонні паспорти.

Заборону на виїзд для чиновників запроваджено за власною вказівкою президента РФ Владіміра Путіна, розповідали раніше джерела з числа колишніх і чинних співробітників АП та російського уряду.

За їхніми словами, спецслужби та Кремль побоюються дезертирства чиновників, які хотіли б дистанціюватися від президента, який став фігурантом ордера на арешт від Гаазького суду.